Slot onthult wanneer hij finale terugkeek en spreekt over toekomst Giménez

Woensdag, 12 april 2023 om 20:17 • Wessel Antes • Laatste update: 20:16

Arne Slot heeft woensdag voor het eerst de finale van de Conference League teruggekeken, zo onthult hij in gesprek met verslaggeefster Noa Vahle van Vandaag Inside. Donderdagavond speelt Feyenoord opnieuw tegen het AS Roma van José Mourinho, dat in het Albanese Tirana vorig jaar met 1-0 te sterk was. Ter voorbereiding van het komende tweeluik in de Europa League kon Slot niet meer om de pijnlijke finale heen. De 44-jarige oefenmeester zegt verder dat hij denkt dat Feyenoord een goede kans maakt op een langer verblijf van Santiago Giménez.

Afgelopen december vertelde Slot bij ESPN dat hij de finale niet had teruggekeken. “Ik heb de finale nog niet teruggekeken. Soms zegt iemand iets over een kans of een moment, maar ik heb het vooral uit mijn gedachten willen verdringen.” Inmiddels is dat dus wel gebeurd, woensdagochtend. “Het is me gelukt om hem terug te kijken. Dat heb ik vanochtend voor het eerst gedaan”, aldus Slot in gesprek met Vahle. De trainer van de koploper is niet ontevreden over wat hij zag.

“Ik moet zeggen dat ik lange tijd, zonder dat ik het naar ze heb uitgesproken, mijn spelers tekort heb gedaan”, zo zegt Slot. “Ik vind dat ze echt een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. Maar finales gaan er niet om dat je heel goed speelt, finales gaan om winnen en dat is niet gelukt.” Slot weet inmiddels hoe het is om tegen teams van Mourinho te spelen. “Hij is heel goed in staat om zijn ploeg met veel discipline en vanuit een goede organisatie te laten spelen. Het is heel moeilijk om kansen te creëren tegen Roma.”

Giménez

De naam van Giménez wordt de laatste weken steeds vaker gelinkt aan topclubs. Onder meer Manchester United, Benfica en Sevilla passeerden reeds de revue. Slot hoopt dat de Mexicaan, die tot medio 2026 vastligt in De Kuip, gewoon blijft. “Er zijn altijd clubs die dusdanig groot zijn dat je je ook kunt verplaatsen in een speler wanneer hij iets anders zou willen. Toch heb ik al eerder gezegd dat Santi best bijzonder is. Hij is echt niet hiernaartoe gekomen alleen voor het geld. In Mexico kan hij zelfs veel meer verdienen, maar hij heeft iets in zijn hoofd dat hij wil. Dat is wel heel positief. Dat geeft dan ook wel wat vertrouwen dat hij het geld kan weerstaan en puur kijkt naar wat er het beste is voor hem als voetballer. In dat geval denk ik dat wij als Feyenoord nog altijd een goede kans hebben.”