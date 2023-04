Sadio Mané deelt klap uit aan teamgenoot na afloop van debacle tegen City

Woensdag, 12 april 2023 om 19:14 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:30

Sadio Mané heeft ploeggenoot Leroy Sané dinsdag na afloop van de wedstrijd tussen Manchester City en Bayern München een klap uitgedeeld. Dat weet BILD te melden. Volgens de Duitse krant bloedde de mond van Sané en moesten de twee aanvallers uiteindelijk door ploeggenoten uit elkaar worden gehaald. Bayern heeft nog niet gereageerd op het voorval.

Al tijdens de kansloze wedstrijd van Bayern, dat met 3-0 verloor, was zichtbaar dat Mané en Sané het met elkaar aan de stok hadden. Na afloop van het duel escaleerde de ruzie, waarna Mané in de kleedkamer een klap uitdeelde op de mond van Sané. De Senegalees gaf de klap, omdat hij niet blij was met de manier waarop hij werd toegesproken tijdens het duel. Het specifieke moment in de wedstrijd waardoor Mané boos werd, vond plaats in minuut 83. Sané deed zijn beklag bij Mané, omdat laatstgenoemde de diepte in vertrok.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Duitser wilde echter dat Mané naar de bal toe zou komen, zodat hij hem in zijn voeten kon aanspelen. Sané zou hem dat op boze toon duidelijk hebben gemaakt, waarna de situatie na afloop van de wedstrijd escaleerde. Van de twee begon alleen Sané in de basis, terwijl Mané bij een 1-0 stand in de 69ste minuut binnen de lijnen kwam. Een gelukkige invalbeurt bleek het sowieso niet te zijn voor Mané. Amper een minuut na zijn entree zorgde balverlies van Dayot Upamecano voor de 2-0 van Bernardo Silva, waarna Erling Braut Haaland vijf minuten later de eindstand bepaalde. In de eerste helft zorgde Rodri al voor de openingstreffer.

Bayern kent een fase in het seizoen om snel te vergeten. Sinds de komst van trainer Thomas Tuchel werd der Rekordmeister in de DFB-Pokal in eigen huis uitgeschakeld door SC Freiburg (1-2), waarna ook de domper op dinsdagavond volgde. Door de 3-0 nederlaag bij City is het bereiken van de halve finale van Champions League heel ver weg. Sinds de aanstelling van Tuchel heeft Bayern wel de koppositie in de Bundesliga heroverd. Met nog zeven wedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong op nummer twee Borussia Dortmund echter slechts twee punten.