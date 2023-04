De Kuip naar gemeente? ‘Feyenoord laat zich terroriseren door hooligans’

Woensdag, 12 april 2023 om 19:10 • Laatste update: 19:20

De grootste fractie van Rotterdam wil dat niet Feyenoord, maar de gemeente de baas wordt in De Kuip. Dat zegt raadslid Ingrid Coenradie van Leefbaar Rotterdam in gesprek met het Algemeen Dagblad. Volgens Coenradie laat Feyenoord zich ‘terroriseren door een stel hooligans’. Daarnaast geeft ze aan dat ze zich tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax (1-2) in de TOTO KNVB Beker ‘onveilig’ voelde in De Kuip.

Coenradie geeft aan dat ze al jaren supporter van Feyenoord is, maar dat ze zich vorige week onveilig voelde tijdens het bekerduel met aartsrivaal Ajax. “Dat bizarre vuurwerk aan het begin al, dat sloeg toch nergens meer op? Ik dacht echt: ik ga weg. Ik wil hier niet meer zitten. Maar later dacht ik: dat kan het antwoord niet zijn. Dan winnen de verkeerden.” Coenradie stelt dat de situatie in Nederland steeds ernstiger wordt. “We kunnen niet toekijken hoe hooligans het voetbal van ons afpakken. In Engeland kun je bijvoorbeeld je paspoort kwijtraken als je je misdraagt. Kijk, dat zijn maatregelen.”

Het raadslid stelt dat het tijd wordt dat de gemeente de baas wordt in De Kuip. “Nu is Feyenoord dat nog, officieel dan. Want in de praktijk doen ze totaal niet wat er moet gebeuren”, aldus Coenradie, die stelt ‘niet te schrikken van een paar fakkels’. “Maar het loopt nu totaal uit de hand. En dat gaat een keer helemaal mis. Ik dacht woensdag echt even dat er brand ontstond op de tribune, met dat vuurwerkpeloton. Moet je je voorstellen dat dat gebeurt, en wat voor paniek er dan uitbreekt. Dat is niet meer uit te leggen.” Coenradie denkt de oplossing te hebben. “Als de club z’n verantwoordelijkheid niet neemt, dan leggen we die verantwoordelijkheid maar bij de burgemeester.”

Volgens Coenradie gaat vrijwel alles mis bij Feyenoord. “Mensen met een stadionverbod komen gewoon de Kuip binnen, het vuurwerk ook. Feyenoord doet niet aan poortjes met gezichtsherkenning, niet aan detectiepoortjes, niks. Ja, dat kost geld, maar geloof me: al zouden we Feyenoord het geld géven. Ze laten zich gewoon terroriseren door een stel hooligans, ze kunnen het niet aan.” Een snelle verandering is nodig, zo concludeert Coenradie. “Als we nu niet serieus ingrijpen, wordt het nog erger. Dan komt er een moment dat de samenleving zegt: ‘Ga maar zonder publiek voetballen’. Of dat normale mensen gewoon niet meer naar het stadion gaan. Maar dan hebben de verkeerden gewonnen.”