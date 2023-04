Rechter in Amsterdam onverbiddelijk voor Ajax-fan Sohaib L.: drie jaar celstraf

Woensdag, 12 april 2023 om 18:40 • Laatste update: 18:47

De 24-jarige Sohaib L. is woensdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. De fanatieke aanhanger van Ajax gooide een jaar geleden een mortierbom, een extreem zware vuurwerkbom, in een ruimte in de Johan Cruijff ArenA waar zich leden van de ME, agenten, Ajax-stewards en beveiligers bevonden. Vijf ME'ers liepen blijvende gehoorschade, namelijk tinnitus, op. L. moet de slachtoffers in totaal 40.000 euro schadevergoeding betalen.

Het incident vond plaats op 15 maart 2022, voorafgaand aan de wedstrijd in de achtste finale van de Champions League tussen Ajax en Benfica. Supporters van de Amsterdamse club hielden buiten het stadion, bij station Bijlmer ArenA, een sfeeractie, waarbij hevige ongeregeldheden ontstonden. Hooligans braken een nooddeur aan de zuidkant van de Johan Cruijff ArenA open, waar dus onder meer ME'ers binnen waren.

Aanvankelijk werden door de groep onder meer bierblikjes en brandende fakkels naar binnen gegooid. Er ontstond brand doordat het tapijt vlam vatte. Sohaib L. gooide vervolgens een zware vuurwerkbom naar binnen, zo kwam vast te staan op basis van camerabeelden. De aanwezige ME'ers voelden zich ernstig in het nauw gebracht, zo sprak de rechtbank woensdag uit. "De impact was enorm", citeert De Telegraaf vanuit de Amsterdamse rechtbank. "Sommigen hebben voor hun leven gevreesd en voelden zich zo in het nauw gedreven, dat ze op het punt stonden hun vuurwapen te trekken."

L. bekende zijn daad, maar verdedigde zich twee weken geleden al door te stellen niet te hebben geweten een zware vuurwerkbom in zijn handen te hebben gekregen. L. dacht naar eigen zeggen een rookbom naar binnen te gooien. Het Openbaar Ministerie bracht daar tegenin dat er volop aanwijzingen zijn dat L. in het verleden in illegaal vuurwerk handelde en dus over voldoende kennis zou moeten beschikken. De rechtbank rekent L. aan dat hij niets verklaard heeft over zijn motief. "Mensen die er zijn om veiligheid te creëren, zijn door uw toedoen in een zeer gevaarlijke situatie beland."