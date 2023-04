Unibet Uitblinker: een hoge odd voor een schot op doel van Idrissi!

Donderdag, 13 april 2023 om 13:00 • Rian Rosendaal

Voor Feyenoord breken de belangrijkste weken van het seizoen aan. Naast de titelstrijd in de Eredivisie is daar de jacht op de eindzege in de Europa League. De Rotterdammers moeten in de kwartfinale zien af te rekenen met AS Roma, vorig jaar te sterk voor Feyenoord in de finale van de Conference League (0-1). Unibet heeft voor deze Europa League-kraker een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Feyenoord - AS Roma dit een speciale odd voor een schot op doel van Oussama Idrissi. De reguliere quotering is 2.10. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 3.00! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. Idrissi behoort al enige tijd tot de uitblinkers van het sterk presterende Feyenoord. In de achtste finale wist de vleugelaanvaller tweemaal te scoren tijdens de eclatante 7-1 overwinning op Shakthar Donetsk.

Of Idrissi volgend seizoen nog bij Feyenoord speelt is nog maar de vraag. "Ik sta na de zomer nog twee seizoenen onder contract bij Sevilla. In principe ga ik dan ook gewoon weer terug naar die club", zei de buitenspeler vorige week tegen het Algemeen Dagblad. Voor Idrissi spelen de resultaten van de komende weken een belangrijke rol in zijn besluitvorming. "Als je een scout bent van een grote club, dan wil je toch een speler van de kampioen van Nederland halen?", vroeg de huurling zich hardop af. Idrissi richt zich eerst op het thuisduel met Roma, donderdagavond om 18.45 uur in De Kuip.