Ten Hag krijgt goed nieuws te horen in zoektocht naar nieuwe versterkingen

Woensdag, 12 april 2023 om 17:43 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:46

Daichi Kamada gaat Eintracht Frankfurt aan het einde van het seizoen transfervrij verlaten, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. Frankfurt geeft aan dat de Japanner besloot zijn aflopende contract niet te verlengen, omdat dat niet strookte met zijn wensen. Meerdere clubs houden Kamada in de gaten, waaronder het Manchester United van manager Erik ten Hag.

United is echter niet de enige partij met interesse. Zo meldde onder meer Sportsmail dat Chelsea net als United hoopt Borussia Dortmund af te troeven. Het Duitse Sport1 meldde eerder namelijk dat Dortmund de belangrijkste gegadigde is om de aanvallende middenvelder over te nemen. Die Schwarzgelben zouden Kamada een vijfjarig contract willen voorschotelen, inclusief een salarispakket van in totaal veertig miljoen euro. Daarmee zou Dortmund voor willen sorteren op het mogelijke vertrek van Jude Bellingham en Mahmoud Dahoud. Tot slot wordt Kamada volgens Calciomercato ook in de gaten gehouden door AS Roma.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Daichi Kamada heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zeer goede Bundesliga-speler bij Eintracht Frankfurt", is technisch directeur Markus Krösche lovend. "Hij heeft zijn rol gespeeld in de sportieve ontwikkeling van de club, met als hoogtepunt de Europa League-zege van vorig seizoen. We hadden graag gezien dat Daichi bij Eintracht was gebleven, maar dat strookte niet met de wensen van de speler. We danken hem voor zijn inzet voor Eintracht en wensen hem het allerbeste voor de toekomst.”

Kamada maakte in de zomer 2017 de overstap van Sagan Tosu naar Frankfurt. De inmiddels 28-voudig international werd in het seizoen 2018/19 verhuurd aan Sint-Truidense VV, waar hij met zestien doelpunten en negen assists zijn doorbraak beleefde. Kamada kwam uiteindelijk tot 170 wedstrijden voor Frankfurt en was daarin goed voor 37 doelpunten en 31 assists. De rechtspoot bleek met name op Europees niveau doorslaggevend, door in 38 wedstrijden 14 keer te scoren en 4 assists af te leveren. Met vijf doelpunten en een assist in het seizoen 2021/22 had hij een grote bijdrage in de winst van de Europa League. Ook won hij in het seizoen 2017/18 de DFB-Pokal met Frankfurt.