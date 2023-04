Cristiano Ronaldo lijkt zeer spoedig nieuwe trainer voor de groep te krijgen

Woensdag, 12 april 2023 om 16:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:56

Het ontslag van Rudi Garcia bij Al-Nassr lijkt aanstaande. Volgens Marca heeft de oefenmeester al zijn congé gekregen, terwijl ESPN meldt dat Garcia nog één kans krijgt om het tij te keren. Duidelijk is dat het sportief niet loopt zoals gehoopt bij de club waar Cristiano Ronaldo onder contract staat, nadat er afgelopen zondag zeer duur puntenverlies werd geleden in de titelstrijd. Al-Nassr heeft nog niet op de berichtgevingen gereageerd.

Volgens Marca liggen de sportieve prestaties én de verstoorde relatie tussen Garcia en zijn spelers ten grondslag aan het (aanstaande) ontslag van de Fransman. In tegenstelling tot de Spaanse sportkrant meldt ESPN dat Garcia nog één wedstrijd de kans krijgt. Om zijn baan te houden zou Garcia Al-Nassr dinsdag naar een overwinning moeten leiden tegen de nummer vier van de Saudische Premier League, Al-Hilal. Afgelopen zondag leed Al-Nassr nog duur puntenverlies in de strijd om het kampioenschap. Door het 0-0 gelijkspel bij nummer elf Al-Feiha staat Al-Nassr nu drie punten achter koploper Al-Ittihad, met nog zeven wedstrijden te spelen.

Na afloop van het gelijkspel was Garcia niet te spreken over de prestatie van zijn ploeg. "Het resultaat is slecht en we zijn niet blij", was hij duidelijk tegenover de Saudi Sports Company. Ook liet Garcia zich uit over de prestaties van zijn eigen spelers. "Ik ben niet tevreden over wat de spelers hebben laten zien. Ik vroeg ze een soortgelijke prestatie te leveren als in de vorige wedstrijd, maar dat gebeurde niet." In de vorige speelronde werd de nummer veertien van de competitie, Al-Adalh, nog met 0-5 aan de kant gezet. "Er zijn zeven wedstrijden te gaan", concludeert Garcia. "We gaan proberen ons te herstellen, maar we realiseren ons dat het niet makkelijk wordt nadat we twee punten hebben laten liggen. Maar alles is mogelijk."

Of Garcia daadwerkelijk de kans krijgt om zijn team nog aan de praat te krijgen, valt dus nog te bezien. De precieze details over de vermeende verstoorde relatie tussen Garcia en zijn spelers brengt Marca niet naar buiten. Wel is duidelijk dat er grote frustraties waren na afloop van het gelijkspel tegen Al-Feiha. Na het laatste fluitsignaal beende Cristiano Ronaldo boos richting de catacomben en sneerde hij naar tegenstander Ali Al-Zaqaan. "Jullie willen niet voetballen", riep de Portugese sterspeler op boze toon tegen Al-Zaqaan.