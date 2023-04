Slot houdt het niet meer na vraag van Driessen: ‘Het is toch niet te geloven?!’

Woensdag, 12 april 2023 om 16:12 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:59

Valentijn Driessen heeft Arne Slot woensdag op de persconferentie een oncontroleerbare lachbui bezorgd. De chef voetbal van De Telegraaf wilde weten of Slot nog 'benieuwd was naar zijn ploeg', nu Feyenoord met AS Roma 'de eerste grote tegenstander in de knock-outfase van de Europa League treft'. Slot vond dat blijkbaar een bespottelijke opmerking en proestte het uit.

Na een kritische vraag over Justin Bijlow trok Driessen voor de tweede keer die middag zijn mond open. "Ben je eigenlijk nog benieuwd naar je eigen ploeg nu dit de eerste grote tegenstander in de knock-outfase is?", vroeg de journalist. "Uhm...", begon Slot nog, voordat hij in lachen uitbarstte. Hij nam de nodige tijd en antwoordde toen: "Uiteraard ben ik heel nieuwsgierig naar mijn ploeg. Maar dat ben ik in elke grote wedstrijd die we spelen, waar we er ook al een hoop van gespeeld hebben."

"Jongstleden nog in de Europa League tegen Shakh–", bracht Slot nog uit, voordat hij het weer uitproestte. "Het is toch niet te geloven! Ja, ik ben ook nu weer benieuwd hoe we ervoor staan. Ik ben met je eens Valentijn, dat AS Roma een sterkere tegenstander is dan Shakhtar." Shakhtar, tegenstander in de achtste finale, hield Feyenoord in het heenduel nog op 1-1. In De Kuip werden de Oekraïners echter met 7-1 van de mat getikt.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Driessen de emoties losmaakt bij een trainer. De journalist lag al regelmatig in de clinch met de bij Ajax ontslagen Alfred Schreuder, terwijl hij ook een ware haat-liefderelatie onderhield met Louis van Gaal. Slot lijkt het meest recente slachtoffer. Ook bondscoach Ronald Koeman moest er eind maart al aan geloven.