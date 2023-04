Slot: ‘Hij zal bij de selectie zitten, dan mag jij invullen of hij gaat spelen'

Woensdag, 12 april 2023 om 15:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:19

Justin Bijlow lijkt donderdag tegen AS Roma terug te keren onder de lat bij Feyenoord. Dat liet trainer Arne Slot zich ontvallen op de persconferentie daags voor het duel. Slot werd door Cristian Willaert geconfronteerd met een uitspraak van begin april, waarin hij bevestigde Bijlow te laten spelen als hij topfit is. "Hij zal morgen bij de selectie zitten, dan mag jij bedenken of hij wel of niet gaat keepen", zegt Slot nu.

Bijlow stond sinds begin februari aan de kant met een polsbreuk en werd sindsdien vervangen door Timon Wellenreuther onder de lat. Omdat laatstgenoemde het zo uitstekend deed, werd Slot begin april al gevraagd of de verhoudingen veranderd waren. "We weten van Justin dat hij heel snel op niveau kan zijn", reageerde Slot toen. "Op het moment dat Justin weer topfit is, dan is hij onze eerste keeper, dat is bij iedereen bekend."

Justin Bijlow keert terug in de selectie van Feyenoord: "Dan mag jij gaan nadenken of hij gaat keepen." ??#feyrom — ESPN NL (@ESPNnl) April 12, 2023

Willaert confronteert Slot daags voor het Europa League-treffen met AS Roma met die woorden. De keuzeheer heeft vlak daarvoor al te kennen gegeven over een vrijwel fitte selectie te kunnen beschikken, inclusief Bijlow. "Hij heeft nu een week of twee meegetraind en is onze eerste doelman. Hij zal morgen ook weer bij de selectie zitten, en dan mag jij gaan nadenken of hij wel of niet gaat keepen. Je zal het antwoord morgenavond zien", lacht Slot.

Alleen Quinten Timber is geen optie tegen de Romeinen. "Op hem na is iedereen beschikbaar", zegt Slot. "Wålemark (die lang kampte met een dijblessure, red.) traint al wel twee weken mee, heeft al een paar keer bij de selectie gezeten, maar heeft wel vaak zijn momentjes op de training. Dat moeten we nog even zien. Ook Alireza Jahanbakhsh kan vermoedelijk spelen."