Mislintat boezemt nu al ontzag in bij Hans Kraay: ‘Ik hoorde van mensen...’

Woensdag, 12 april 2023 om 14:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:00

Hans Kraay junior is onder de indruk geraakt van Sven Mislintat. De Duitser werd dinsdagmiddag officieel gepresenteerd door Ajax en stond meteen de aanwezige pers te woord. Mislintat was niet de eerste keuze van de clubleiding van Ajax, maar mede door het afzeggen van Julian Ward kwam de vijftigjarige technische man in beeld. Kraay hoorde bij de presentatie dat de nieuwe directeur voetbalzaken zijn rol uiterst serieus neemt.

"Ik heb hem maar een kwartier gesproken, maar het is een interessante man", vertelt Kraay junior bij Voetbalpraat. "Het is leuk om naar hem te luisteren. Althans, dat vind ik. Hij heeft een heel goed netwerk, dat is belangrijk. Officieel begint hij pas op 19 mei, maar tussen de regels door zei hij dat hij al zes weken elke dag met Ajax bezig is. Hij is al zes weken met Ajax bezig. Ik hoorde van mensen dat hij alle spelers van de Onder 19 en Jong Ajax kent. Hij heeft al lijstjes klaar met vervangers bij eventuele verkopen."

Afgaande op de woorden van Mislintat gaat Kraay junior er 'voor 99,9 procent' vanuit dat John Heitinga volgend jaar de hoofdtrainer is van Ajax. "We weten allemaal dat de alarmbellen afgaan als ze twee keer van PSV verliezen (competitie en TOTO KNVB Beker, red.). Dan komen alle mollen uit de grond. Maar ik vond dat hij bijzonder uitgesproken was over Heitinga. Hij heeft zich ingelezen en heeft veel contact gehad met de Van der Sars van deze wereld. Die zullen hem ook de indicatie hebben gegeven dat ze tevreden zijn over Heitinga."

Een andere belangrijke taak voor Mislintat, na het aanstellen van de nieuwe hoofdtrainer, is het samenstellen van de selectie. "Hij zal met het geld dat binnenkomt betere spelers moeten halen dan het afgelopen jaar gehaald zijn", stelt Kraay junior. "Als hij net als vorig seizoen honderd miljoen euro kan uitgeven, denk ik dat er betere spelers komen dan afgelopen jaar. Maar ik kan het wel een hele interessante man vinden, hij heeft zich als technisch directeur natuurlijk nog niet bewezen over een langere termijn. Hij zal zich helemaal moeten bewijzen bij Ajax."