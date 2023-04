Wereldprimeur in België komt als geroepen voor KNVB en Nederlandse politie

Woensdag, 12 april 2023 om 14:43 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:46

Een wereldprimeur in België. AA Gent gaat als eerste voetbalclub ter wereld over op speciale drankbekers met chiptechnologie, die de plastic bekers moeten gaan vervangen. De zogeheten 'Smartcups' zijn niet alleen duurzaam, maar zijn door de chips in hun bodem ook in staat de koper ervan te identificeren. Daarmee wordt het makkelijker om biergooiers op te sporen – een thema wat ook in Nederland veelvuldig aan de orde is de afgelopen tijd.

Omdat wegwerpplastic vanaf 15 juni verboden wordt in België, moeten de clubs een alternatief verzinnen. Gent besloot in zee te gaan met de Smartcups, een initiatief van de Vlaamse start-up Goodless Smart Group. De herbruikbare smartcups zetten door een chip in de bodem een speciaal borgsysteem op gang, op basis van persoonlijke identificatie. Iemand die een consumptie aanschaft, wordt zo bekend bij het stadion, en krijgt automatisch de anderhalve euro borg teruggestort als hij zijn beker in de speciaal daarvoor aangewezen 'smartbins' gooit.

Met de slimme bekers beoogt Gent zo'n 1 miljoen plastic bekers per seizoen te besparen, wat neerkomt op 30.000 à 40.000 bekers per wedstrijd. Dat is niet het enige voordeel. Door het identificatie-element raakt de club ook in staat eventuele biergooiers te traceren, wat lastenverlagend kan zijn voor de politie. In Nederland was het gooien van voorwerpen op het veld afgelopen week ook al een veelgehoord thema, gegeven het verloop van de halve bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax. Davy Klaassen kreeg daarin een voorwerp naar zijn hoofd geslingerd, wat de KNVB ertoe bewoog verregaande maatregelen te treffen.

De bond besloot voortaan ieder duel te staken wanneer er voorwerpen het veld op gegooid worden. De Smartcups zouden in dat opzicht uitkomst kunnen bieden. Komend weekend zal Gent het systeem voor het eerst testen op de familietribune van het Ghelamco-stadion. Goodless Smart Group is ook al in gesprek met twee andere clubs uit de Jupiler Pro League, zo laat medeoprichter Rudi De Kerpel weten aan De Tijd.