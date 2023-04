Uitgelekte mail met schokkende details werkt Galtier verder in de nesten

Woensdag, 12 april 2023 om 13:37

Christophe Galtier is in Frankrijk flink onder vuur komen te liggen. De trainer van Paris Saint-Germain is in verlegenheid gebracht door een uitgelekte mail die eind vorig seizoen door Julien Fournier naar het management van OGC Nice is gestuurd. De voormalig sportief directeur beschuldigt zijn oud-collega van ernstige racistische uitlatingen. De mail is in handen gekomen van journalist Romain Molina en werd dinsdagavond getoond in het programma l'After Foot van RMC Sport.

De oorlog tussen Fournier en Galtier is al een tijdje gaande. Afgelopen september wilde de sportief directeur van Nice echter niet op details ingaan en bleef hij vaag over de beschuldigingen aan het adres van de PSG-coach. "Als ik de echte redenen uitleg achter onze ruzie, zal Christophe niet langer in een kleedkamer te zien zijn. Noch in Frankrijk, noch in Europa. Het was indirect gelinkt aan het voetbal. Dit zijn dingen die mij diep raken", liet de bestuurder zich ontvallen.

Uit een e-mail die eind vorig seizoen naar de directie van Ineos is gestuurd, specifiek naar Dave Brailsford, adviseur van de eigenaar van Nice, komt nu meer naar boven. In de mail wordt een scène omschreven van 9 augustus 2021, bij de start van het nieuwe seizoen. "Hij vertelde dat ik rekening moest houden met de essentie van de stad en dat we niet zoveel zwarten en moslims in het team konden hebben", aldus Fournier. "Hij (Galtier, red.) vertelde me: 'Gisteren ging ik naar het restaurant en iedereen viel over me heen dat we een team vol zwarten hebben.'"

Daar hield het niet mee op. "Hij zei: 'Julien, je moet je realiseren in welke stad je bent. We zijn in de stad van Jacques Médecin (bekende voormalig burgemeester van Nice, red.). Ons team komt niet overeen met wat de mensen hier willen. Het komt ook niet overeen met hoe ik ben. Er waren geen sportieve argumenten om deze spelers aan te trekken, alleen maar religieuze en op basis van huidskleur." De zaak gaat vervolgens nog een stap verder, als Fournier ook een gesprek beschrijft dat hij had met zoon en zaakwaarnemer John Valovic-Galtier.

"Hij wilde mij dringend spreken omdat hij de situatie van zijn cliënt (Galtier, red.) onhoudbaar achtte. Hij zei: 'Julien, het gaat niet goed, mijn vader was gisteren in tranen. Je beseft het niet.' Ik vroeg hem wat er was, waarop hij zei dat het team niet aansloot bij hoe zijn vader was en dat we zo niet verder konden. Ik wilde een duidelijkere uitleg zodat ik het beter kon begrijpen. Daarop zei hij: 'Je hebt een team van uitschot opgebouwd. Er zijn alleen maar zwarten en de helft is op vrijdagmiddag in de moskee.' Ik heb hem aangegeven geschokt te zijn door de opmerkingen en heb hem meteen verzocht mijn kantoor te verlaten."