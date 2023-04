Ten Hag krijgt in jacht op eremetaal enorm voelbare klap te verwerken

Woensdag, 12 april 2023 om 13:19 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:51

Marcus Rashford moet de komende weken toekijken, zo schrijft Manchester United op de officiële kanalen. De man in vorm bij the Red Devils viel zaterdag uit tegen Everton en heeft een spierblessure opgelopen. Daardoor mist Rashford in ieder geval het Europa League-tweeluik met Sevilla en vermoedelijk ook de kraker tegen Chelsea van 22 april. Een fikse domper voor Erik ten Hag, die zo meer dan dertig procent van zijn doelpunten dit seizoen kwijtraakt.

Rashford moest zich zaterdag tien minuten voor tijd laten vervangen en de schrik zat er direct in bij de United-staf. De Engelsman was met zijn 28 goals over alle competities namelijk al goed voor 32,6 procent van de totale productie. United maakt woensdag bekend zeker 'een paar wedstrijden' niet over Rashford te kunnen beschikken, maar dat verwacht wordt dat hij er tijdens het seizoenslot weer bij is. De ontmoeting met Sevilla donderdag gaat hij in ieder geval niet halen.

De cijfers laten een grote afhankelijkheid van Rashford zien, maar Ten Hag wilde daar eerder al niet aan toegeven. "We hebben genoeg spelers in het team die kunnen scoren", zei de Tukker afgelopen maand nog, daarbij de namen van Bruno Fernandes, Anthony Martial, Jadon Sancho, Scott McTominay en Antony noemend. Opvallend genoeg werd Wout Weghorst overgeslagen. De Nederlandse centrumspits heeft nog geen competitiedoelpunt gemaakt sinds zijn komst in januari en scoorde alleen in Europa League- en EFL Cup-verband eenmaal.

De doelpunten lijken nu van Martial te moeten komen. De Fransman sukkelt al het hele seizoen met blessures, maar verschijnt als hij fit is vaak op het scoreformulier. Martial verzorgde zaterdag nog voor het slotakkoord in de 2-0 overwinning op Everton, waarmee hij voor zijn zevende over alle competities tekende. Daarmee hoeft de centrumspits annex vleugelaanvaller alleen Rashford (28) en Fernandes (10) voor zich te dulden. Ook Antony maakte er zeven, terwijl Fred (zes), Casemiro en Jadon Sancho (vijf) op de voet volgen.