Devyne Rensch heeft Engelse top achter zich aan

Newcastle United is een van de clubs die zich mengt in de strijd om de handtekening van Harvey Barnes. De vleugelaanvaller dreigt te degraderen met Leicester City, wat hem tot een aantrekkelijk doelwit maakt. (Football Insider)

Feyenoord wil het contract van Mats Wieffer openbreken en verlengen. De middenvelder, die dit seizoen zijn absolute doorbraak beleeft bij de koploper van de Eredivisie, moet straks tot medio 2027 onder contract staan in Rotterdam. (1908)

Jorge Jesus kan na dit seizoen aan de slag bij Flamengo. De huidige oefenmeester van Fenerbahçe, die al eerder werkzaam was bij de Braziliaanse topclub, loopt eind mei uit zijn contract in de Turkse hoofdstad. (Venê Casagrande)

Bayern München bereidt een megabod voor op Victor Osimhen. De Duitse recordkampioen is sinds het vertrek van Robert Lewandowski op zoek naar een echte targetman en heeft zijn pijlen gericht op de spits van Napoli. (Sky Germany)