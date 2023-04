Meesterscout Veldmate laat Ajax na zeven jaar achter zich voor FC Groningen

Woensdag, 12 april 2023 om 10:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:11

Henk Veldmate vertrekt na zeven jaar bij Ajax, zo maken de Amsterdammers bekend. De hoofdscout keert terug bij FC Groningen, de club waar hij in het verleden ook al 33 jaar werkzaam was. Veldmate, die onder meer verantwoordelijk was voor het aantrekken van Antony, Edson Álvarez, Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez, kwam in 2016 binnen om leiding te geven aan de scoutingsafdeling. Ajax laat hem vroegtijdig gaan.

Begin 2016 volgde Veldmate Marc Overmars op, die directeur voetbalzaken werd. Sindsdien scoutte Veldmate onder meer Davison Sánchez, Martínez, Álvarez en Mohammed Kudus. Ook Antony kwam uit de koker van de 66-jarige scout. Na ruim zeven jaar komt er echter een einde aan zijn dienstverband. "Ik heb een geweldige periode gehad in Amsterdam, waarvoor ik de club hartelijk wil bedanken. Ik waardeer het ook zeer dat Ajax ondanks mijn doorlopende overeenkomst heeft meegewerkt aan een vervroegd vertrek", vertelt Veldmate op de clubsite van Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook bij Groningen gaat Veldmate zich bezighouden met het aantrekken van buitenlandse spelers. De Schalkhaarder toonde zich in zijn eerste periode in Groningen al een zeer bekwaam scout, daar hij onder meer Luis Suárez, Dusan Tadic, Marcus Berg en Filip Kostic naar de Euroborg haalde. Allen werden met miljoenenwinsten verkocht. Veldmate begint officieel op 15 juli aan zijn nieuwe klus en heeft bij de Trots van het Noorden een contract getekend tot medio 2026. Hij gaat onder meer nauw samenwerken met de eerder aangetrokken hoofdtrainer Dick Lukkien.

“Mijn binding met FC Groningen is altijd heel sterk geweest", zegt Veldmate in een eerste reactie op de website van zijn nieuwe werkgever. "Een heel groot deel van mijn werkende leven is groen-wit. De club heeft een speciale plek in mijn hart. Ik ben ook tijdens mijn werkzaamheden voor Ajax altijd in Groningen blijven wonen. Nu keer ik ook figuurlijk terug naar huis. Ik ben blij terug te keren bij FC Groningen en kijk er naar uit om de club te helpen de weg omhoog weer in te slaan en bij te dragen aan het realiseren van de sportieve ambities."

Algemeen directeur Wouter Gudde is eveneens content met de terugkeer van Veldmate. “Wij zijn enorm blij dat we Henk hebben weten te bewegen tot een terugkeer bij de club. Henk is naast een fijne persoonlijkheid een absolute vakman met heel veel ervaring, heeft een groot nationaal en internationaal netwerk binnen de voetballerij en een zeer goede kijk op voetbal. Met zijn expertise hebben wij de overtuiging dat Henk ons op voetbaltechnisch vlak de komende jaren enorm kan helpen in de verdere ontwikkeling van de club en het realiseren van onze doelstellingen."