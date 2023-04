FC Twente heeft na afzegging Bosz alsnog beet: Oosting nieuwe hoofdtrainer

Woensdag, 12 april 2023 om 10:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:56

Joseph Oosting is definitief de nieuwe trainer van FC Twente, zo laat de club uit Enschede woensdag weten via de officiële kanalen. De 51-jarige Emmenaar komt over van RKC Waalwijk en tekent een contract tot medio 2025 met de optie op een extra jaar. Het aanstellen van de nieuwe hoofdtrainer was de eerste serieuze klus van de nieuwe technisch directeur Arnold Bruggink. Hij schakelde door naar Oosting na de afzegging van Peter Bosz.

Joseph Oosting kan niet wachten om te beginnen bij Twente. “Ik ben er enorm trots op om komend seizoen trainer van FC Twente te zijn", zo laat hij weten in een eerste reactie. "Ik kom uit Noordoost-Nederland en daar is FC Twente ook een begrip, een grote club met een enorme supportersschare. FC Twente heeft de laatste jaren weer stappen gemaakt en de ambities die de club heeft spreken mij enorm aan. Aan de verdere ontwikkeling van de club wil ik graag een bijdrage leveren. Bij FC Twente werken vraagt meer dan 100 procent, die verantwoordelijkheid voel ik. FC Twente is een club van de regio en het volk, ik denk dat de club bij mij past.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Jan Streuer is in zijn nopjes met de aanstelling van Oosting. “We zijn heel blij met de komst van Joseph Oosting", aldus de afzwaaiend technisch directeur. "Hij heeft vorig seizoen uitstekend werk geleverd bij RKC en ook dit jaar zijn de resultaten goed. Naast de resultaten laat Oosting zien dat hij staat voor aantrekkelijk voetbal. Naarmate het seizoen vordert, wordt het team beter en ontwikkelen de spelers zich individueel. Arnold Bruggink en ik hebben prima gesprekken gevoerd met Oosting en we denken met hem de ideale trainer voor FC Twente te hebben gevonden. We gaan nu met Joseph verder invulling geven aan de staf."

Oosting is sinds 2021 trainer van RKC en doet het daar uitstekend. Voordat hij de stap naar de Brabanders maakte was hij werkzaam in de technische staf van Vitesse. In zijn eerste seizoen behaalde hij de tiende plek in de Eredivisie met RKC, dit seizoen staan de Waalwijkers zelfs op de negende plaats. Oosting, die nog tot medio 2025 vastlag in Noord-Brabant, heeft een vaste clausule in zijn huidige contract, waardoor hij voor een bedrag van enkele tonnen een stap kan maken. Twente zal Oosting na het huidige seizoen officieel presenteren aan de supporters.