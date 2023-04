Kraay: ‘Als hij drie maanden bij Ajax traint, brengt hij wat Grillitsch brengt’

Woensdag, 12 april 2023 om 09:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:11

Hans Kraay junior heeft weer eens zijn licht laten schijnen op een parel uit de Keuken Kampioen Divisie. De analist van ESPN stak dinsdagavond in Voetbalpraat de loftrompet over Stije Resink. De middenvelder van Almere City maakt dusdanig veel indruk op Kraay dat hij 'binnen drie maanden de rol van Grillitsch over kan nemen bij Ajax'. Laatstgenoemde stond afgelopen weekend pas voor de tweede keer in de basis in een Eredivisie-duel.

In het voetbalpraatprogramma wordt de vraag gesteld welke spelers uit de Keuken Kampioen Divisie rijp zijn voor een stap omhoog. "Je mag nooit denigrerend doen over voetballers die het een en ander hebben gepresteerd. Grillitsch heeft best het een en ander gepresteerd. Maar bij Almere loopt een jongen van negentien, Stije Resink, die komt uit de eigen jeugd. Als hij drie maanden met Ajax meetraint, kan hij brengen wat Grillitsch brengt", laat Kraay niets aan vertwijfeling over.

"Zijn aanname is altijd goed, hij speelt altijd vooruit en kan een bal veroveren. Ik hoop voor Grillitsch dat hij het geweldig doet bij Ajax, maar dit soort jongens lopen er dus ook rond. Als ik Ajax, PSV of FC Twente was zou ik hem echt wel in de gaten houden. Ik zie daar echt potentie in." Wel is er nog een puntje van kritiek. "Hij kan misschien nog iets agressiever worden in de duels. Ik weet wel dat hij hele andere tegenstand krijgt dan Grillitsch."

Ook Ruben van Bommel is ook klaar voor een stap naar de Eredivisie, meent Kraay. "Die is echt goed als rechtsbenige linksbuiten." Kees Kwakman is een stuk sceptischer. "Ik zie in de Keuken Kampioen Divisie niet een speler die zo bij de top in de Eredivisie meedraait zoals Mats Wieffer. Die stap is over het algemeen heel erg groot. Dat zie je niet vaak. Zo'n tussenstap als Van Bommel bij Go Ahead kan maken (er is interesse vanuit Deventer, red.) juich ik alleen maar toe."

Kwakman en Kraay laten tot slot de naam van Camiel Neghli (De Graafschap) vallen. "Hij heeft een prachtig linkerbeen. Maar hij heeft ook een heel goed rechterbeen. Dat zie je niet vaak bij spelers die stijf links zijn", aldus Kraay. Kwakman sluit zich daarbij aan. "Ik was bij De Graafschap tegen Ajax in de beker en dan zie je, ook op dat niveau, dat de kwaliteit er vanaf spat. Allemaal jongens die gewoon uit de eigen jeugd van De Graafschap komen."