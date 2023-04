Omstreden moment tijdens City - Bayern maakt de tongen los: ‘Schandalig’

Woensdag, 12 april 2023 om 09:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:34

Manchester City en Bayern München zorgden (3-0) dinsdagavond voor een oogstrelende pot voetbal in de kwartfinale van de Champions League. Na afloop waren er echter ook scepsis, met name over het optreden van scheidsrechter Jesús Gil Manzano. De Spanjaard had in de ogen van velen een rode kaart moeten geven aan Bernardo Silva. De aanvallende middenvelder zette kort na rust een harde tackle in op Jamal Musiala, maar kwam er vanaf met geel.

Het duel tussen City en Bayern was net twee minuten bezig in de tweede helft, toen de bezoekers erdoor leken via Musiala. Het toptalent stond op het punt om de vijandelijke middellijn over te steken, toen hij op smerige wijze van achteren werd neergelegd door Silva. Manzano was echter vrij gedecideerd en deed het moment af met een gele kaart. De beslissing van de Spaanse arbiter zorgde onder meer in de studio van RTL voor verbaasde reacties.

??????, Bernardo Silva.. ?? De Portugees zet een tackle van achteren in, maar heeft geluk dat 'ie Musiala niet vól raakt! ??#ZiggoSport #UCL #MCIFCB pic.twitter.com/g5vUKNwAD6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 11, 2023

"Er zijn heel veel scheidsrechters die hier gewoon rood voor geven, hij kwam daar goed weg", stelt Hedwiges Maduro. "De bal is weg en hij komt even met een hoge tackle op de kuit. Ik zou zeggen: rode kaart. Doordat hij mag blijven staan scoort hij en beslist hij zelfs de wedstrijd." Ook Ron Vlaar had een andere kleur kaart willen zien. "Hoe hij de tackle inzet, dat is gewoon rood. Klaar."

Ook in de Duitse media blijft de actie van Silva niet onbesproken. "Een schandalige overtreding. Het is een raadsel waarom hier een gele kaart volstaat. Bayern had de mogelijkheid om een overtalsituatie te creëren, waarbij Silva geen moment de intentie heeft om de bal te spelen", luidt het oordeel van Kicker. Ook BILD noemt het 'onverklaarbaar'. "Misschien had Bayern met het wegsturen van Silva nog een mogelijkheid gehad op een resultaat. Nu werd de ploeg van Tuchel weggevaagd. De druk op de clubleiding neemt toe."

Doordat Silva gespaard werd door Manzano, kreeg hij in het restant van de Champions League-kraker de mogelijkheid om zijn klasse te etaleren. Op aangeven van Erling Braut Haaland kopte de smaakmaker twintig minuten voor tijd de 2-0 tegen de touwen. Even daarvoor kreeg hij de mensen in het Etihad Stadium al op de banken met een weergaloze individuele actie. Silva was Alphonso Davies en Leon Goretzka te slim af en deelde meerdere panna's uit.

?????????????? op de vroege morgen! ???? Bernardo Silva geeft nooit op en gooit er voor de verandering maar een ?????????????????????? panna uit.. ?#ZiggoSport #UCL #MCIFCB pic.twitter.com/V5LiVaC4m0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 12, 2023

"Silva is een van de meest buitengewone voetballers in het moderne elitespel", is The Guardian lovend. "Haaland zal de krantenkoppen halen, daar hij een assist gaf en scoorde, maar Silva was meesterlijk. Vanaf de eerste minuut was het duel tussen Davies en Silva buitengewoon aangrijpend. Een clash tussen het schuifelende superbrein van de Portugees tegen het elitaire atletische vermogen van de linksback. Silva leverde een complete eenmansgids voor voetbal op topniveau."