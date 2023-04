Ajax meldde zich nog niet bij target: ‘Anders had ik het wel gehoord’

Woensdag, 12 april 2023 om 08:24 • Laatste update: 08:28

Tijjani Reijnders hoorde nog niks over de mogelijke interesse van Ajax. Een kleine maand geleden werd naar buiten gebracht dat de Amsterdammers een serieuze kwaliteitsimpuls zouden zien in de middenvelder van AZ. Van concrete belangstelling is echter nog geen sprake. Reijnders richt zich vooral op het zo succesvol mogelijk afsluiten van het seizoen met AZ. De Alkmaarders hebben nog een kleine kans op plek twee en staan donderdagavond in de kwartfinale van de Conference League tegenover Anderlecht.

De berichtgeving over Ajax' interesse in Reijnders kwam voor de middenvelder als een complete verrassing. Bronnen binnen de Amsterdamse club wisten De Telegraaf een maand geleden te vertellen dat met Reijnders moest worden voorgesorteerd op het vetrek van Edson Álvarez. "Ik werd vorige maand op een dag wakker, keek op mijn telefoon en die zat helemaal vol met berichtjes", aldus Reijnders in gesprek met Voetbal International. "Omdat er in het nieuws was gekomen dat Ajax belangstelling zou hebben. Ook voor mijzelf was dat een verrassing."

Voor zover bekend heeft Ajax zich nog niet bij Reijnders gemeld. "Daar weet ik niks van", gaat de middenvelder verder. "Mijn zaakwaarnemer heeft me nooit iets gezegd over mogelijke belangstelling van Ajax. Dus ik ga ervan uit dat ze zich niet hebben gemeld. Anders had ik dat wel geweten. Het is een mooi compliment als je in verband wordt gebracht met andere topclubs. Verder kan ik er niet zoveel mee."

De geruchten hebben er niet toe geleid dat Reijnders naast zijn schoenen is gaan lopen. "Ik laat me niet snel gek maken, zal niet gauw gaan zweven. Dat zit niet in mijn karakter. Ik heb het erover met mijn vader en ook met de trainer. Voor mij is het simpel: ik ga elke wedstrijd op dezelfde manier aan, wat er verder ook om me heen gebeurt. Dat is de enige manier om je niveau te blijven halen. Alles begint met constant presteren, over een lange periode."