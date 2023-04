Liverpool neemt rigoureus besluit en ziet af van komst Jude Bellingham

Liverpool gaat zich terugtrekken in de strijd om Jude Bellingham, laten onder meer de BBC en The Guardian doorschemeren. The Reds geven de voorkeur aan een algehele renovatie in plaats van één transfer van minimaal honderd miljoen euro. Door de afzegging van Liverpool lijkt Real Madrid, dat ook geïnteresseerd is in de Engelsman, een vrijgeleide te hebben. Mason Mount en Conor Gallagher (beiden Chelsea) worden genoemd als belangrijke kandidaten om komende zomer de gang naar Anfield te maken.

Liverpool leek lange tijd de beste papieren te hebben in de strijd om de handtekening van Bellingham, daar hij goed bevriend is met Trent Alexander-Arnold en Jordan Henderson en openlijk heeft aangegeven dat zijn volgende stap bepaald zou worden door het traject dat de club met hem voor ogen heeft. Henderson liet na de overwinning van Engeland op Oekraïne weten het 'geweldig' te vinden als zijn landgenoot de overstap zou maken uit de Bundesliga.

Bellingham staat al zo'n achttien maanden bovenaan het wensenlijstje van Liverpool. Jürgen Klopp heeft er nooit een geheim van gemaakt de aanvallende middenvelder graag naar Engeland te halen. De Duitse manager noemde hem na het afgelopen WK 'uitzonderlijk goed', maar heeft nu dus toch besloten om de interesse niet door te drukken. De club wil zich richten op een serie aanwinsten en is niet van plan om het beschikbare transferbudget aan één speler op te maken.

"Door slim in te kopen kunnen we grote stappen maken met het oog op volgend seizoen", liet Klopp zich ontvallen tijdens de persconferentie in aanloop naar de kraker tegen Arsenal (2-2). Mount en Gallagher worden genoemd als belangrijkste doelwitten. Beide spelers lijken voorbestemd om in het systeem van Klopp te renderen. Andere doelwitten die nadrukkelijk worden gevolgd zijn Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers) en João Palhinha (Fulham).