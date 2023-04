‘Ik heb nog nooit een speler gezien die betaald krijgt en zo slecht speelde’

Woensdag, 12 april 2023 om 07:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:39

Het dramatische optreden van Dayot Upamecano tijdens de Champions League-kraker tussen Manchester City en Bayern München is ook in Voetbalpraat niet onbesproken gelaten. De verdediger van de Duitse recordkampioen was veelvuldig aan het schutteren en stond mede aan de basis van de 3-0 nederlaag van zijn ploeg. Door de zeperd wordt het een hels karwei voor Bayern om de laatste vier te bereiken van het miljardenbal.

"Ik heb nog nooit een speler gezien die betaald krijgt en zo slecht speelde", valt Hans Kraay junior maar meteen met de deur in huis over het optreden van Upamecano. De Fransman grossierde met name na rust in grote fouten en leidde hoogstpersoonlijk de 2-0 van Bernardo Silva in. "Hij heeft álles verkeerd gedaan. Ook spelers op hoog niveau kunnen dus dramatisch spelen. Hij kan het wel. Ik zie hem bij de nationale ploeg ook fantastisch spelen, dus die trainers zullen toch wel niet gek zijn? Wij hebben hem ook heel goed zien spelen tegen Oranje."

Hans Kraay denkt dat City de grote favoriet is voor de eindzege in de Champions League. De Engelsen jagen al jaren op de felbegeerde trofee, maar slaagden daar tot dusver nog niet in. Erling Braut Haaland moet het verschil maken. "We weten allemaal dat hij kan koppen, snel is en een geweldig linkerbeen heeft. Maar er zit ook zo'n beestachtige drive in", aldus Kraay. "Ik denk niet dat hij twee-onder-één-kap woont, maar ik denk dat zijn buurman heel snel moet instappen 's morgens, anders bijt hij een stuk uit je kuit. Het is echt een jager. Een panter. Een oermens."

Kees Kwakman, die eveneens te gast was in het voebalpraatprogramma, heeft vooral genoten van Nathan Aké. "Dat is niet normaal hoor. Dat is gewoon een Manchester City-speler. Je had altijd het idee dat je het nog maar moest zien bij City, die spelen toch heel anders voetbal. Maar ook als linksback nou. Zo goed, zo solide. Ik had dit niet verwacht van hem bij City, dat zeg ik eerlijk", aldus Kwakman, die sowieso heeft genoten van de wedstrijd. "Ik vind het leuk dat je ze hoog druk ziet zetten, maar dat ze ook kunnen inzakken. Bayern had zelfs meer balbezit dan City, dat gebeurt ze ook niet vaak. De kwaliteit spat eraf."