Ronald de Boer kan lach niet inhouden na zien beelden: ‘Dit soort ballen ook...’

Dinsdag, 11 april 2023 om 23:50 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:08

Dayot Upamecano speelde dinsdagavond een wedstrijd om snel te vergeten. De centrumverdediger van Bayern München maakte een weifelende indruk in de kwartfinale tegen Manchester City. Zo leed hij veel balverlies en kwam de 2-0 van de Engelsen, die uiteindelijk met 3-0 wonnen, tot stand door balverlies van Upamecano. Analist Ronald de Boer zag het optreden van de Fransman bij Ziggo Sport en was niet mals in zijn oordeel. "Het was echt super matig wat hij liet zien."

"Die was echt heel matig", opent De Boer. "Hij is maar 24 jaar en een geweldig talent. Maar vandaag, met het gladde weer en het veld... Verkeerde bandjes. Hier ging het al fout", zegt De Boer terwijl hij beelden ziet van een onzekere Upamecano, die een bal tevergeefs probeert weg te rossen. De Fransman probeerde meermaals van achteruit op te bouwen, maar zijn passes leidden vaak tot balverlies. "Ik hou er wel van dat hij wil voetballen, dat hij de voorwaartse oplossing wil zoeken", vervolgt De Boer. "Maar hij was heel onzuiver vandaag. Dit soort ballen ook...", lacht De Boer wanneer hij beelden ziet van Upamecano die door een slordige pass in de slotfase een hoekschop weggeeft. "Het was echt super matig wat hij liet zien."

Bernardo Silva ???????????????????? de score! ??? De assist komt van Haaland en de kleine Portugees kopt raak voor City: 2-0 ??#ZiggoSport #UCL #MCIBAY pic.twitter.com/Rfeza0YSFK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 11, 2023

Presentator Wytse van der Goot geeft aan dat de terugkeer van Lucas Hernández, die nu nog geblesseerd is, verdedigend het één en ander kan oplossen. "Als je zo slecht speelt, val je dan ook niet definitief door de mand bij een club als Bayern, waar de concurrentie heel groot is? Waar ze zeggen: 'Dit kan je misschien één keer overkomen, maar als het nog een keer gebeurt'...", vraagt Van der Goot zich af. De Boer: "De lat ligt heel hoog en bij dit soort wedstrijden word je daar ook wel op afgerekend, maar deze jongen is 24 en heeft heel veel goede wedstrijden gespeeld. Laten we niet direct zeggen dat hij niet goed genoeg is. De Ligt heeft dat soort wedstrijden ook meegemaakt", relativeert de analist.

"Kijken hoe hij zich hieruit redt", vervolgt de oud-aanvaller. "De volgende wedstrijd zal hij wel weer gewoon spelen. Misschien is hij dan wel weer de held, maar vandaag was het duidelijk niet zijn wedstrijd." Van der Goot geeft vervolgens aan dat City 'speelde' met Bayern. De presentator laat een actie zien van Bernardo Silva, die in één actie vier 'panna's' uitdeelde. "Heerlijk", lacht De Boer. "Uiteindelijk kwam er ook nog een halve kans uit." Ook Bayern-aanvaller en voormalig City-speler Leroy Sané kon de actie waarderen. "Voetballers onder elkaar", analyseert De Boer. "Hier geniet je toch even van." "Ook al sta je dik achter", vult Van der Goot aan. City won uiteindelijk met 3-0 dankzij treffers van Rodri, Silva en Erling Braut Haaland. De return in München staat voor woensdag 19 april op het programma.