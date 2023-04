Theo Janssen is diep onder de indruk: ‘Als Messi deze actie zou maken...’

Dinsdag, 11 april 2023 om 23:43 • Wessel Antes • Laatste update: 23:55

Theo Janssen is zwaar onder de indruk van Manchester City-middenvelder Bernardo Silva. De 28-jarige Portugese linkspoot was met een doelpunt en een assist niet alleen belangrijk tijdens de 3-0 zege op Bayern München, maar liet het publiek in het Etihad Stadium ook nog eens opveren met een heerlijke actie langs de zijlijn. Silva speelde in luttele seconden de bal maar liefst vier keer door de benen van een tegenstander, waarvan driemaal bij Alphonso Davies.

In de zestigste minuut kreeg Silva iedereen op de banken in Manchester, toen hij Davies met een geweldige panna wist te passeren. Vervolgens kreeg hij de bal ook door de benen van Leon Goretzka heen, waarna Davies de bal leek te onderscheppen. Silva veroverde echter terug, om de Canadees tweemaal door zijn benen te spelen. Uiteindelijk schoot John Stones de bal ongecontroleerd naast het doel van Yann Sommer.

Janssen, analist tijdens de nabeschouwing op RTL 7, ziet de actie likkebaardend terug. “Het mooie aan hem is dat hij zo comfortabel aan de bal is, dat is eigenlijk gewoon bizar. Als Messi deze actie zou maken dan hebben we het er over een paar weken nog over.” Silva speelde Davies maar liefst drie keer door de benen. “Die slaapt niet hoor vanavond”, aldus Janssen. “Hij werd ook gewisseld hierna”, voegt voormalig verdediger Ron Vlaar toe.

“Het zou wel een versterking zijn voor Barcelona”, denkt Vlaar verder, gezien de geruchten die rondom Silva spelen. Barça zou de middenvelder, die bij City nog tot medio 2025 vastligt, graag overnemen. Vlaar geniet net als Janssen enorm van Silva, al had de Portugees vlak na rust wel rood kunnen krijgen. “Dit is gewoon rood. Als je hem af en toe tackles ziet maken en dan die acties, eigenlijk ligt dat toch te ver uit elkaar? Het is ongelooflijk hoe goed hij is.” Janssen sluit de lofzang af met dezelfde conclusie. “Dit is echt een geweldige speler.”