Uitblinker Dumfries cruciaal bij zege op Benfica; zesde plaats bijna zeker

Dinsdag, 11 april 2023 om 22:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:58

Internazionale heeft uitstekende papieren om de halve finale van de Champions League te bereiken. De ploeg van Simone Inzaghi won dankzij treffers van Nicolò Barella en Romelu Lukaku met 0-2 van Benfica. Denzel Dumfries blonk uit bij Inter door onder meer de gelijkmaker te voorkomen met een cruciale ingreep en de strafschop af te dwingen waar de tweede Italiaanse treffer uit viel. Benfica speelde onherkenbaar en kwam er amper aan te pas. De nederlaag van de Portugezen is bovendien uitstekend nieuws voor Nederland in de strijd om plek zes op de coëfficiëntenranglijst.

Bij Benfica ontbrak Nicolás Otamendi wegens een schorsing. De plek van de centrale verdediger werd overgenomen door de Braziliaan Morato. Chiquinho en Florentino vormden het blok op het middenveld, dat verder bestond uit Rafa Silva, João Mario en Fredrik Aursnes. Gonçalo Ramos was de spits van dienst, terwijl David Neres op de bank begon. Aan de kant van Inter koos trainer Simone Inzaghi voor een voorhoede bestaande uit Edin Dzeko en Lautaro Martínez, waardoor Lukaku, naast onder meer Stefan de Vrij, op de bank plaats moest nemen. Dumfries stond rechts op het middenveld geposteerd.

Barella ?????????? binnen! ?? Een perfecte voorzet van Bastoni waardoor Inter op voorsprong komt in Lissabon ??#ZiggoSport #UCL #BenficaInter pic.twitter.com/fn7FYgG1yA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 11, 2023

Benfica werkte een onherkenbare eerste helft af. De ploeg van Roger Schmidt leed veel balverlies en had de hulp van Inter nodig om tot kansjes te komen. Zo kopte Federico Dimarco de bal zomaar in de voeten van Rafa Silva, die in één keer op doel schoot. André Onana stond echter paraat en maakte de poging onschadelijk. João Mario kwam eveneens tot een schot na een slordigheid bij de Italianen, maar zijn poging ging meters naast. Inter kwam naarmate de eerste helft vorderde steeds beter in de wedstrijd. Het leidde tot een afstandsschot van Francesco Acerbi, die zijn poging enkele decimeters over zag vliegen. Vijf minuten voor rust kwam Inter alsnog bijna op voorsprong uit een directe hoekschop van Dimarco, maar João Mario bracht redding op de doellijn.

Hoe gaat 'ie er niet in?! ?? Een scrimmage voor het doel van Inter maar de bal wil er maar niet in ??#ZiggoSport #UCL #BenficaInter pic.twitter.com/m4XkfIokZN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 11, 2023

In de zesde minuut na rust kwam Inter op voorsprong. Alessandro Bastoni leverde een puntgave voorzet af richting de tweede paal, waar Barella klaarstond om binnen te knikken: 0-1. Hoewel Inter de betere partij was, kreeg Benfica een reuzenkans om gelijk te maken. Grimaldo stuitte van enkele meters voor het doel op Dumfries, waarna ook Bastoni een reddende engel was door te voorkomen dat Ramos of Aursnes in de rebound alsnog voor de gelijkmaker zorgde. Beide ploegen wisselden even na een uur spelen, wat betekende dat Lukaku en Neres het veld betraden. Zij zagen Henrikh Mkhitaryan de kans krijgen op 0-2, maar de Armeniër stuitte in de korte hoek op Odysseas Vlachodimos.

Inter deelt een tik uit ?? Denzel Dumfries schiet de bal tegen de hand van Joao Mario aan en de bal gaat op 11 meter.. Lukaku is de man die 'm maakt! ??#ZiggoSport #UCL #BenficaInter pic.twitter.com/9DVdHQTJ6Q — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 11, 2023

De grootste kansen in de tweede helft tot dat moment kwamen op naam van Dumfries. Eerst kopte de vleugelverdediger op Vlachodimos, waarna zijn schot uit de rebound werd gekeerd door Morato. Even later zorgde Dumfries indirect alsnog voor een doelpunt. Een voorzet van de Oranje-international kwam op de uitgestoken arm van João Mario terecht, waarna scheidsrechter Michael Oliver, die door VAR Pol van Boekel naar het scherm werd gestuurd, besloot tot het geven van een strafschop. Lukaku ging achter de bal staan en vond de rechteronderhoek op feilloze wijze: 0-2. In de slotfase kwam Mkhitaryan op aangeven van Dumfries net tekort om bij de tweede paal binnen te tikken. Onana had in blessuretijd nog een cruciale redding in huis.