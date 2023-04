City zit op rozen na heerlijke poeier van Rodri en foutenfestijn Bayern

Dinsdag, 11 april 2023 om 22:49 • Wessel Antes

Manchester City heeft dinsdag een overtuigende zege geboekt op Bayern München in de kwartfinale van de Champions League: 3-0. Halverwege de eerste helft brak middenvelder Rodri de wedstrijd open met een heerlijk afstandsschot, waarna Bernardo Silva en Erling Braut Haaland in het tweede bedrijf de score wisten uit te breiden. Daardoor lijkt City al bijna zeker van de volgende ronde in het miljardenbal, al staat volgende week woensdag de return in München nog op de planning.

Bij City stond Oranje-international Nathan Aké aan de aftrap, terwijl Matthijs de Ligt namens de bezoekers uit München startte. Daley Blind, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui moesten genoegen nemen met een plek op de bank in het Etihad Stadium. Manager Josep Guardiola koos ervoor om met Bernardo Silva te starten, wat ten koste ging van een basisplek voor Riyad Mahrez. João Cancelo, die door Bayern wordt gehuurd van City, nam eveneens plaats op de Beierse bank. Thomas Tuchel maakte dinsdagavond zijn Champions League-debuut als eindverantwoordelijke van Bayern.

In een vermakelijke eerste helft, met een gigantisch hoog tempo, kwamen de eerste speldenprikjes vanuit the Citizens. Superspits Haaland had zijn vizier echter nog niet op scherp staan. Een heerlijk afstandsschot van Rodri verzorgde in de 27ste minuut de openingstreffer. De Spaanse controleur ontving de bal van Bernardo Silva, kapte weg bij Jamal Musiala, om vervolgens met zijn linkerbeen verwoestend uit te halen in de kruising: 1-0. Vlak voor rust leek De Ligt geblesseerd te raken aan zijn enkel, maar de 23-jarige mandekker uit Leiderdorp kon na een blessurebehandeling toch verder. Leroy Sané zag een uitstekend afstandsschot nog naast het doel van Ederson vliegen.

GOAL MANCHESTER CITY!



Wat een schitterend doelpunt van Rodri. ?? De Engelsen komen op 1-0 tegen Bayern en het stadion gaat helemaal los. #UCL #MCIBAY pic.twitter.com/OQrbux2Wo0 — VTBL ? (@vtbl) April 11, 2023

Na rust kwam Bayern aanvallend iets sterker uit de kleedkamer. Sané was daarbij veruit de gevaarlijkste aanvaller, maar wist het net niet te vinden. Achterin toonden de Duitsers zich echter kwetsbaar. Fouten in de opbouw werden niet afgestraft door Haaland en Jack Grealish. Een hard schot van Aké werd gepareerd door doelman Yann Sommer. In de zeventigste minuut moest de Zwitser alsnog vissen. De toch al onzeker spelende Dayot Upamecano gleed weg, waarna Haaland overnam, het overzicht bewaarde en Bernardo Silva vond. De kleine Portugees knikte de bal vervolgens kalm achter Sommer: 2-0. Daarna snakte Bayern naar het eindsignaal.

Bernardo Silva ???????????????????? de score! ???

De assist komt van Haaland en de kleine Portugees kopt raak voor City: 2-0 ??#ZiggoSport #UCL #MCIBAY pic.twitter.com/Rfeza0YSFK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 11, 2023

Het elftal van Tuchel kon echter niet voorkomen dat City nog een derde treffer zou maken. Een voorzet van invaller Julián Álvarez werd door John Stones perfect terug gekopt op Haaland, die het buitenkansje van dichtbij wist af te ronden: 3-0. Voor de Noor betekende dat zijn elfde Champions League-doelpunt in slechts zeven wedstrijden dit seizoen. Haaland zijn statistieken in het miljardenbal zijn sowieso al imponerend: na 26 wedstrijden staat de linkspoot op 34 (!) treffers. Door de zege zit City op rozen na de heenwedstrijd in Manchester, daar de return volgende week al bijna overbodig lijkt. Bayern zal zich hoogstwaarschijnlijk moeten richten op de Bundesliga in het restant van het seizoen.