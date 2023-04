Oranje Leeuwinnen benutten kansen nu wél en winnen overtuigend van Polen

Dinsdag, 11 april 2023 om 21:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:22

Het Nederlands vrouwenelftal heeft dinsdagavond afgerekend met Polen. Op Het Kasteel was de ploeg van bondscoach Andries Jonker dankzij treffers van Lineth Beerensteyn, Lieke Martens, Jill Roord en een eigen doelpunt met 4-1 te sterk. Vrijdag miste Nederland nog meerdere opgelegde kansen tegen Duitsland, waardoor het met 0-1 onderuitging.

Bijzonderheden

De Oranje Leeuwinnen begonnen niet sterk aan de wedstrijd en creëerden binnen het half uur slechts één goede kans. Danielle van de Donk stond ongedekt op de rand van de zestien, maar schoot te zacht. Aan de andere kant was het wel raak, nadat Weronika Zawistowska haar schot met het nodige fortuin achter doelvrouw Daphne van Domselaar zag belanden: 0-1.

Aan de andere kant raakte Beerensteyn de paal, maar even later maakte Lieke Martens er alsnog 1-1 van, toen haar voorzet via Malgorzata Grec in de verre hoek belandde: 1-1. Zeven minuten na rust zette Beerensteyn Nederland via een kopbal op voorsprong, waarna ook Martens op het scorebord terechtkwam nadat zij van dichtbij binnentikte op aangeven van Victoria Pelova. In minuut 83 maakte Roord aan alle onzekerheid een einde, door een voorzet van Caitlin Dijkstra simpel binnen te lopen: 4-1.

Nederland - Polen 4-1

32' 0-1 Weronika Zawistowska (assist: Tanja Pawollek)

43' 1-1 Malgorzata Grec (eigen doelpunt)

52' 2-1 Lineth Beerensteyn (assist: Esmee Brugts)

76' 3-1 Lieke Martens (assist: Victoria Pelova)

83' 4-1 Jill Roord (assist: Caitlin Dijkstra)