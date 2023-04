Lewandowski hoopt op inkomende transfer bij Barcelona: ‘Zou ongelooflijk zijn’

Dinsdag, 11 april 2023 om 21:45 • Wessel Antes • Laatste update: 21:59

Als het aan Robert Lewandowski ligt, speelt Lionel Messi komend seizoen weer voor Barcelona. Blaugrana onderzoeken momenteel de mogelijkheden om de Argentijnse linkspoot terug te halen naar het Spotify Camp Nou. Lewandowski ziet een samenwerking met Messi, wiens contract bij Paris Saint-Germain afloopt, wel zitten. “Messi hoort bij Barcelona, als hij terugkeert, zou dat iets ongelofelijks zijn”, aldus de Pool tegenover Mundo Deportivo.

Lewandowski zelf tekende afgelopen zomer bij Barcelona, dat 45 miljoen euro betaalde aan Bayern München voor zijn diensten. In 36 wedstrijden voor Barça was de Poolse superspits tot dusver goed voor 27 doelpunten en zeven assists. Barcelona staat er in de competitie geweldig voor: als koploper bedraagt het gat met achtervolger Real Madrid maar liefst dertien punten. Lewandowski’s eerste prijs in het shirt van de Catalanen is overigens al een feit: in januari verzekerde Barcelona zich van de Spaanse Supercup door met 1-3 te winnen van Real.

Toch denkt Lewandowski dat Barcelona Messi goed kan gebruiken. “Messi hoort bij Barcelona. Als hij terugkeert, zou dat iets ongelooflijks zijn. We weten dat Barcelona zijn plek is. Ik weet niet wat er zal gebeuren, maar ik hoop dat ik volgend seizoen met hem kan spelen.” Vorige week onthulde L'Équipe dat Messi aan het einde van dit seizoen hoogstwaarschijnlijk vertrekt bij PSG. Vervolgens werd Messi uitgefloten in het Parc des Princes.

In zijn eerste periode bij Barcelona speelde Messi maar liefst 778 wedstrijden voor de club. Daarin was de kersverse wereldkampioen goed voor 672 doelpunten en 303 assists. Met Barça won Messi onder meer vier keer de Champions League. Dat gaat hij in Parijs niet bereiken, daar PSG in maart werd uitgeschakeld door Bayern. In dienst van de Parijzenaren speelde Messi tot dusver 68 wedstrijden, waarin hij dertig doelpunten maakte en 33 assists afleverde.