Excelsior beleeft déjà vu in aanloop naar mogelijk kampioensduel Feyenoord

Dinsdag, 11 april 2023 om 21:19 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:34

Excelsior kan rekenen op een vol stadion tijdens de stadsderby op 7 mei tegen Feyenoord. De Kralingers melden op sociale media dat het duel binnen vijf minuten volledig uitverkocht was. De interesse heeft alles te maken met het feit dat Feyenoord die dag landskampioen kan worden.

Dinsdagmiddag om 12.00 uur gingen de resterende kaarten in de verkoop. Seizoenskaarthouders van Excelsior kregen de mogelijkheid om één kaart bij te kopen en dat gebeurde massaal. Het Van Donge & De Roo Stadion biedt plaats aan slechts 4.500 toeschouwers, waardoor de kaarten binnen mum van tijd uitverkocht waren. Het doet sterk denken aan de situatie in 2017, toen Feyenoord ook in het stadion van Excelsior kampioen kon worden. Het stadion zat bomvol en kaarten werden voor woekerprijzen verkocht op de zwarte markt.

? ???????? ??????! ? De stadsderby op 7 mei tegen Feyenoord is binnen 5 minuten volledig ??????????????????????! ??? #samensterk pic.twitter.com/pVhEbMijlG — Excelsior Rotterdam (@excelsiorrdam) April 11, 2023

Feyenoord ging toen echter met liefst 3-0 onderuit, waardoor het zijn kampioensfeest een week moest uitstellen. Zes jaar later is het opnieuw mogelijk dat de wedstrijd tegen Excelsior de kampioenswedstrijd wordt. De wedstrijd Excelsior - Feyenoord staat gepland voor de 31ste speelronde. Feyenoord leidt de dans in de Eredivisie na 28 speelrondes met 67 punten. Achtervolgers Ajax en PSV hebben acht punten minder. Dat betekent dat als Ajax of PSV tot de 31ste speelronde geen punten verliezen en Feyenoord dat ook niet doet, de Rotterdammers 'pas' in speelronde 32 de schaal omhoog kunnen houden. In de eigen Kuip is Go Ahead Eagles dan de tegenstander.

Excelsior profiteert hoe dan ook van de wedstrijd tegen zijn stadsgenoot. 1908 weet te melden dat Excelsior de resterende ticketprijzen voor het duel verdubbelde ten opzichte van een reguliere Eredivisie-wedstrijd. In 2017 kwam het na de nederlaag tegen Excelsior alsnog goed voor Feyenoord. In de eigen Kuip werd Heracles Almelo dankzij een hattrick van Dirk Kuijt aan de kant gezet: 3-1.