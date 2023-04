Volgende grote naam krijgt straf te horen na plegen belastingfraude in Spanje

Dinsdag, 11 april 2023 om 20:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:38

Wissam Ben Yedder heeft van een Spaanse rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 133.799 euro opgelegd gekregen. De Fransman krijgt die straf naar aanleiding van belastingfraude in 2017, toen hij nog speler van Sevilla was. Onder meer Lionel Messi en Cristiano Ronaldo werden eerder al veroordeeld voor belastingfraude in Spanje.

In Spanje geldt de regel dat een veroordeelde niet daadwerkelijk de cel in hoeft als het gaat om een geweldloos vergrijp en de uitgedeelde gevangenisstraf maximaal twee jaar bedraagt. De vertegenwoordigers van Ben Yedder, de openbaar aanklager en de advocaat die de Spaanse belastingdienst vertegenwoordigt kwamen tot een pleidooiovereenkomst over de straf. De aanvaller, die tegenwoordig onder contract staat bij AS Monaco, heeft zijn achterstallige schulden inmiddels betaald.

Ben Yedder, tussen 2016 en 2019 speler van Sevilla, betaalde zijn belastingen niet op tijd in 2017. Dat blijkt uit een document dat op 9 maart door de rechtbank is opgesteld. Dinsdag werd het document openbaar gemaakt. Ben Yedder kreeg in 2019 het verzoek om 225.323 euro te betalen en deed dat ook, maar betaalde daarbij geen rente over zijn roerende goederen. Daarnaast valt in het document te lezen dat Ben Yedder niets heeft gemeld over zijn contract met sponsor Adidas. Op een later moment heeft Ben Yedder alsnog het verschuldigde bedrag van 51.007 euro, exclusief rente, betaald.

Het is niet de eerste keer dat een voetballer in Spanje in het nieuws komt vanwege belastingfraude. Zo kregen Lionel Messi en Javier Mascherano in 2016, toen allebei in dienst van Barcelona, een voorwaardelijke celstraf van een jaar opgelegd. Messi en diens vader Jorge stonden eveneens terecht voor het niet betalen van belasting over de portretrechten van Lionel Messi. Zij moesten de Spaanse staat een bedrag van 4.1 miljoen euro betalen. Een ander voorbeeld is Cristiano Ronaldo, die te horen kreeg dat hij 18.8 miljoen euro moest betalen aan de staat wegens belastingfraude tussen 2010 en 2014. Daarnaast kreeg de toenmalig speler van Real Madrid een voorwaardelijke celstraf van 23 maanden opgelegd.