Clubicoon Bram van Polen komt met prachtig gebaar na contractverlenging

Dinsdag, 11 april 2023 om 18:44 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:48

Bram van Polen heeft zijn contract bij PEC Zwolle met één jaar verlengd. De aanvoerder ligt nu tot medio 2024 vast en heeft in een brief aan alle seizoenskaarthouders laten weten zeer dankbaar te zijn voor hun support door de jaren heen. Als gebaar naar de supporters van de Blauwvingers laat hij in de brief weten een rondje bier uit te delen in het stadion van PEC.

"Beste supporter", opent Van Polen zijn brief. "Om maar meteen met de deur in huis te vallen: ik ga nog een jaar door als voetballer bij onze prachtige club. PEC en ik hebben een overeenkomst getekend voor het komende seizoen. Nu zal vast niet iedereen hierom staan te juichen. Er zullen mensen zijn die zeggen: 'het is mooi geweest, die ouwe moet lekker stoppen'. Daar kan ik best inkomen, maar ik voel me fit en heb zin om nog een jaar te knallen." De 37-jarige verdediger gaat zodoende zijn zeventiende seizoen in als speler van PEC. Alleen een wonder kan de koploper van de Keuken Kampioen Divisie weerhouden van promotie, waardoor Van Polen zich komend seizoen mag verheugen op Eredivisie-voetbal.

Bram van Polen gaat nog een jaar door als voetballer van @PECZwolle! Waar kies je dan voor? Extra auto of een vakantie naar de Bamaha's? Nee, Bram van Polen kiest voor een biertje voor alle supporters, als bedank voor hun steun. #Captain ?????? pic.twitter.com/8C0tVg3Jhy — Jorden Sok (@Jorden038) April 11, 2023

"Zoals jullie wellicht weten, probeer ik ieder jaar iets aparts in mijn contract te zetten", gaat Van Polen verder. "Deels omdat ik het leuk vind de club op creatieve wijze wat uit te dagen (waar ze overigens heel sterk in zijn) en deels omdat ik het oprecht zelf leuk vind. Nu ik ervan uit ga dat ik na de zomer start aan mijn laatste jaar als voetballer en gezien het feit dat ik mijn hele leven al hier in Zwolle speel, wil ik graag wat terugdoen naar jullie", stelt hij, om even later in de brief aan te geven wat voor ludieks hij dit keer in huis heeft. "Wat is dan het idee? Ik ga een rondje aan het hele stadion geven. Zeker niet om te vieren dat ik nog een jaartje doorga als voetballer, maar om jullie te bedanken voor de support." Bij de brief is een munt bijgevoegd, waarmee de supporters een drankje kunnen ophalen in het stadion.

"Geniet van het drankje en hopelijk (ik klop het nu nog af) kunnen we aan het einde van het seizoen nog een keer met elkaar proosten. Nogmaals dank voor jullie jarenlange steun die ik altijd heb mogen ervaren. De mooiste club van allemaal", sluit de routinier af. Bij een eerdere contractverlenging regelde hij een etentje voor twaalf man bij sterrenrestaurant Librije. Bij een andere keer kreeg hij het voor elkaar om een tweedehands Peugeot met 9000 kilometers op de teller te krijgen. De Nijkerker speelde tot op heden 473 duels voor de club, waarmee hij in 2014 de KNVB Beker en Johan Cruijff Schaal wist te winnen. Bovendien lonkt zijn tweede kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie/Eerste Divisie met PEC. Met nog zes wedstrijden te gaan bedraagt de voorsprong op nummer twee Heracles Almelo vijf punten.