Ten Hag opnieuw hard aangepakt: ‘Hou je mond, je weet niet wat je zegt’

Dinsdag, 11 april 2023 om 18:11 • Rian Rosendaal

Dat Erik ten Hag klaagt over de overvolle speelkalender van Manchester United en de daaruit voortvloeiende blessure van Marcus Rashford valt slecht bij Abel Ferreira. De trainer van Palmeiras vindt dat de manager van the Red Devils niets te klagen heeft, zeker niet gezien het speelschema in de Braziliaanse competitie. Ferreira benadrukt dat zijn ploeg nog veel vaker in actie komt dan Manchester United.

"Dit was onze derde wedstrijd in zes dagen, that's crazy", liet Ten Hag na afloop van de 2-0 zeg op Everton van zaterdag zijn ongenoegen blijken bij beIN Sports. "Het drukke speelschema geef echt een extra risico op blessures. We moeten nog maar zien hoe het gaat met Rashford. We zullen de onderzoeken moeten afwachten. Het ziet er niet goed uit. Binnen nu en 24 uur weten we meer. Ik kan mijn ploeg alleen maar complimenten geven. Als ze dit kunnen leveren bij de derde wedstrijd in zes dagen, is dat een groot compliment."

"Playing a third game in six days is crazy!"



Erik ten Hag expresses his frustration with a busy schedule and insists that Man United have to wait on the assessment of the injury that @MarcusRashford picked up.



?? @AndyKerrtv #beINPL #MUNEVE ???? pic.twitter.com/6tNBV1BboG — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 8, 2023

Verbazing bij Ferreira

"Het voetbal in Brazilië kan soms fantastisch maar tevens onmenselijk zijn. Negen wedstrijden in een maand!", laat Ferreira in duidelijke bewoordingen weten aan de Braziliaanse tak van ESPN. "De manager van Manchester United klaagde onlangs over het feit dat de blessure van Rashford veroorzaakt zou zijn door het grote aantal duels. Ik zou hem graag willen vertellen dat wij de komende tijd negen wedstrijden per maand afwerken. Houd dus je mond, want je weet helemaal niet wat je zegt", zo krijgt Ten Hag mee vanuit Zuid-Amerika. Palmeiras kwam in 2022 tot het totale aantal van 72 duels. Mocht Manchester United de finale van de Europa League en FA Cup halen, dan sluit het deze jaargang af met 65 wedstrijden.

De woorden van Ten Hag vielen zaterdag ook al slecht bij Richard Keys, presentator van beIN Sports. "Dit is de Engelse Premier League. Als je het hier niet leuk vindt, is er altijd nog de Eredivisie." De woorden van Keys aan het adres van Ten Hag konden op sympathie rekenen bij zijn collega Andy Gray, die er een cynisch lachje voor over had.