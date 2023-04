Roep om harde maatregelen: ‘Dan maar geen kampioenschap voor Feyenoord’

Dinsdag, 11 april 2023 om 17:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:45

Ronald Waterreus is helemaal klaar met het hooliganisme in Nederland, zo laat hij dinsdag weten in zijn column in De Limburger. De oud-doelman stelt voor om Nederlandse clubs punten in mindering uit te delen bij het volgende voorval dat veroorzaakt wordt door hooligans, ook al weet hij dat het om 'één, twee procent onder zo'n achterban' gaat. "Dan maar geen kampioenschap voor Feyenoord, dan maar geen play-offs voor MVV."

Tijdens de halve finale van de TOTO KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax op woensdag ging het mis, toen Davy Klaassen een voorwerp vanuit het publiek tegen zijn hoofd kreeg gegooid. De Ajacied probeerde na de onderbreking door te spelen, maar bleek te veel last te hebben en liet zich wisselen. Ook op vrijdag ging het mis bij de wedstrijd Helmond Sport - MVV Maastricht, toen supporters van de Limburgers vuurwerk op het veld gooiden. Het waren de zoveelste incidenten dit seizoen op de Nederlandse velden en Waterreus pleit dan ook voor puntenaftrek. “Ter vergelijking: rondom FC Barcelona - Real Madrid, toch net een wat grotere wedstrijd dan Helmond Sport - MVV, gebeurde afgelopen woensdag niets dat ook maar neigde naar hooliganisme.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Waterreus gebruikt het voorbeeld van de Spaanse Clásico, omdat de misdragende ultra's van die clubs volgens de columnist al jaren de toegang tot de stadions wordt ontzegd. "De boodschap: jullie komen gewoon niet meer binnen. Nooit meer. Sindsdien verloopt El Clásico doorgaans zonder problemen", stelt Waterreus. De voormalig PSV'er vindt dat het in Nederland ook die kant moet opgaan, al heeft ook hij nog niet dé oplossing voorhanden. “Elke clubdirectie kent die één, twee procent hooligans onder z’n achterban. Het is dan ook aan de clubs om die lui permanent te weren. Doen ze dat niet, dan zou de club meteen een punt in mindering moeten krijgen wanneer de fans zich misdragen. En bij het volgende vergrijp twee. Enzovoort. Dan maar geen kampioenschap voor Feyenoord, dan maar geen play-offs voor MVV.”

Waterreus stelt tot slot te weten dat zijn voorstel niet helemaal eerlijk is, maar denkt wel dat het een maatregel is die zal helpen om het hooliganisme te verminderen. “Het zorgt er wel voor dat clubs, na al dat pappen en nathouden van de laatste jaren, eindelijk eens écht een vuist gaan maken tegen die sneuneuzen onder hun gasten. Alleen zo sterft hooliganisme uit.” De dag na het veelbesproken voorval in De Kuip kwam de KNVB al met verscherpte maatregelen. De scheidsrechter zal een wedstrijd in de toekomst direct definitief staken als een voetballer wordt geraakt door een voorwerp dat door toeschouwers is gegooid. Als een speler niet wordt geraakt maar er wel voorwerpen op het veld terechtkomen, wordt de wedstrijd bij de tweede keer direct gestaakt.