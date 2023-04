Slot geadviseerd: ‘Als je hém uitschakelt, dan schakel je heel AS Roma uit’

Dinsdag, 11 april 2023

Feyenoord neemt het donderdag in de kwartfinale van de Europa League op tegen het AS Roma van José Mourinho. De wedstrijd tussen de koploper van Nederland en nummer drie van Italië is een herhaling van de Conference League-finale van vorig seizoen. Bij beide ploegen is het een en ander veranderd sinds de eindstrijd op 25 mei 2022 in Tirana. Voetbalzone sprak daarom met Mark Doyle, GOAL-correspondent in Italië, over het team waartegen Feyenoord aantreedt, het huidige seizoen van Roma, zijn verwachtingen van het tweeluik en Mourinho.

Na afloop van de verloren Conference League-finale (1-0) was vrijwel iedereen het erover eens dat er meer in had gezeten voor Feyenoord. Een historische Europese campagne had moeten leiden tot nieuw internationaal succes voor een Nederlandse ploeg, maar het was Roma dat uiteindelijk aan het langste eind trok. Feyenoord domineerde in balbezit (67% tegenover 33%), creëerde de meeste kansen (dertien schoten voor tegenover negen tegen) en verzond twee keer zoveel passes als Roma deed (572 tegenover 288). “Maar het laatste wat je wil is op een 1-0 achterstand komen tegen een team waarvan Mourinho de trainer is”, begint Doyle duidelijk.

Reiss Nelson in duel met Nicola Zalewski.

“Ik vond niet dat Roma goed speelde”, herinnert de correspondent zich. “Ze stonden ontzettend veel onder druk en speelden zeer defensief. Maar het is Mourinho, hè? Dit is wat hij doet. Hij wint wedstrijden en prijzen. Het maakte de supporters van Roma echt helemaal niets uit hoe ze die finale wonnen. Ze waren zó toe aan een prijs.” Roma won zijn laatste trofee (de Coppa Italia) in 2008 voordat in 2022 dus de Conference League werd gewonnen. “Het ging de laatste jaren vaak fout als het erop aankwam. Het maakte niets uit hoe ze die finale wonnen, als ze het maar deden.” Mourinho had niet alleen een groot aandeel in de gewonnen finale, maar ook in het sentiment rondom Roma dat seizoen, zo vertelt Doyle.

“De voetbalsupporters en media in Italië hebben een zwak voor Mourinho. Ze respecteren ploegen die goed kunnen verdedigen. Mourinho wordt hier echt behandeld als een God”, vertelt de journalist. “In de andere landen waar hij gewerkt heeft is dat niet het geval. Hier is hij echt nog steeds The Special One. Zelfs voordat hij in de zomer van 2021 terugkeerde in Italië was dat al zo. Als mensen hier aan Mourinho denken, denken ze aan 2010 toen hij met Internazionale de treble won. Toen hij terugkwam werd hij echt ontvangen als een superster.”

“Uiteindelijk deed hij in zijn eerste seizoen direct waar hij bekend om staat: een prijs pakken. In Italië waren ze dus best wel positief na de finale. Een Mourinho-masterclass, is wat er veel gezegd werd. Roma had niet veel balbezit en kansen, maar ze waren erg stabiel en wonnen uiteindelijk de wedstrijd.” Feyenoord maakte indruk op de Italianen tijdens de finale. “De mensen hier hadden veel sympathie voor Feyenoord. Ze waren erg onder de indruk van hoe ze speelden. Feyenoord was goed in balbezit en creëerde veel kansen. Roma verdedigde erg sterk, maar ze hadden ook het geluk dat Feyenoord de kansen niet afmaakte.”

Bryan Linssen zet Leonardo Spinazzola onder druk.

De supporters en media in Italië waren ook vóór de Conference League-finale al onder de indruk van Feyenoord, zo vertelt Doyle. “Ze hadden ontzettend veel respect voor hun historie. De media beschreven Feyenoord als een hele grote club, met name door hun Europese successen in het verleden. Er was erg veel respect voor het team dat in de finale aantrad tegen Roma en mensen waren ook echt onder de indruk van hoe ze speelden die avond. Mensen beseften dat Roma geluk had dat Feyenoord de kansen niet afmaakte.”

Bij Feyenoord volgde afgelopen zomer een enorme leegloop. Alleen Justin Bijlow, Gernot Trauner, Lutsharel Geertruida en Orkun Kökçü zijn nog overgebleven van het elftal dat in Tirana aan de aftrap stond. Ook bij Roma is het een en ander veranderd. “Rick Karsdorp is zijn basisplaats kwijt. Hij had ontzettend veel problemen met Mourinho. Ik dacht dat hij in januari zou vertrekken, dus ik ben eerlijk gezegd verrast dat hij nog steeds bij Roma speelt. Henrikh Mkhitaryan is naar Internazionale gegaan en Nicolò Zaniolo – die het doelpunt maakte in de finale – is naar Turkije vertrokken.” Daartegenover stonden wel een aantal grote transfers. De komst van Georginio Wijnaldum is er daar één van, maar niets overtreft de transfer van Paulo Dybala, zo zegt Doyle. “Dat was echt een gigantische zet voor Roma. Zijn ontvangst was echt krankzinnig.” Volgens diverse Italiaanse media waren er meer dan tienduizend supporters aanwezig bij de presentatie van Dybala in de stad.

“Zo zijn de Roma-supporters: ze zijn erg hongerig naar succes en zullen je behandelen als een koning als je alles voor ze geeft. De transfer van Dybala was ontzettend belangrijk voor Roma, alhoewel Juventus gelijk had dat ze hem lieten gaan. Dat had met name te maken met het salaris dat hij vroeg en zijn blessuregevoeligheid. Er waren echter nooit twijfels over zijn kwaliteiten. Dat zie je ook dit seizoen weer. Als Dybala fit is en speelt, is Roma een compleet ander team. Ze haalden ook Wijnaldum binnen, maar hij raakte vrijwel direct zwaar geblesseerd. Hij begint nu pas een beetje in zijn ritme te komen en impact te maken. De zomertransfers hebben Roma misschien niet helemaal naar het niveau gebracht wat verwacht werd, maar je ziet de potentie van het team. Het is alleen dat ze pech hebben gehad met blessures.”

Doyle denkt dat het huidige team van Roma op papier beter is dan het team van de Conference League-finale, al zijn er wel ‘wat problemen’ nu. “Dybala is echt geweldig, maar Tammy Abraham speelt erg slecht dit seizoen. Hij maakt nauwelijks doelpunten. Ook Lorenzo Pellegrini speelt niet goed, tenminste niet op het niveau wat we van hem verwachten. Chris Smalling is aan een ijzersterk seizoen bezig, maar zijn partner Gianluca Mancini krijgt constant kaarten. Leonardo Spinazzola is terug van een blessure en begint zijn oude niveau weer te halen. Roma haalde ook Andrea Belotti binnen van Torino, maar hij kent eveneens geen goed seizoen tot dusver. Ik denk dat dit team op papier beter is dan het team in Tirana, alleen spelen ze op dit moment niet met hetzelfde momentum en vertrouwen als toen.”

“Veel spelers zijn niet in vorm”, legt hij uit. “Het is eigenlijk best een ‘raar’ team. De verdediging is erg stabiel. Ondanks Dybala en zijn creativiteit en rendement valt de rest van de ploeg een beetje tegen op dit moment. Ze hebben tot dusver maar 39 doelpunten gemaakt in de competitie, wat erg slecht en het minste van de top zeven van de Serie A is.” Een van de grootste problemen van Roma is dat ze niet met discipline spelen, zegt Doyle. “Roma pakt veel gele en rode kaarten, zelfs door spelers en trainers op de bank. Dat komt door Mourinho, dat denk ik echt. Hij is drie keer weggestuurd dit seizoen. Roma heeft elf rode kaarten gekregen voor iemand op de bank, voor wisselspelers of iemand uit de technische staf dus! Ze hebben een reputatie.”

ROOD! ???? Een woeste José Mourinho moet het veld weer eens vroegtijdig verlaten ??#ZiggoSport #SerieA #RomaTorino pic.twitter.com/NL0tIRViBP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 13, 2022

“Het hoofd van de scheidsrechterbond kwam vóór het thuisduel met Sampdoria (3-0, red.) van 2 april nog langs bij beide ploegen”, vervolgt de journalist. “De indruk hier in Italië was dat ze vooral kwamen voor Roma om te zeggen dat ze iets aan hun discipline moesten doen. Mourinho was vóór de wedstrijd tegen Sampdoria nog voor twee duels geschorst, die ze allebei ook nog verloren. Er is een gebrek aan discipline en er heerst onzekerheid. Ze weten namelijk niet of Mourinho en Dybala blijven na dit seizoen.” Laatstgenoemde zou namelijk een clausule in zijn contract hebben staan waardoor hij voor een specifiek en relatief laag bedrag mag vertrekken naar een team buiten de Serie A. Voor de toekomst van het tweetal bij Roma is Champions League-voetbal allesbepalend, geeft Doyle aan.

Er is één speler waar Arne Slot en Feyenoord vooral voor uit moeten kijken. “Dybala is de grote man. Als je hem uitschakelt, schakel je heel Roma uit”, zegt de correspondent. “Pellegrini verkeert namelijk niet in vorm en Stephan El Shaarawy is niet betrouwbaar op de vleugel. Je moet wel uitkijken voor Abraham, aangezien hij een belangrijke schakel is in de aanval en een sterke en snelle speler is. Misschien zijn de wedstrijden tegen Feyenoord de duels waarin hij zijn oude vorm kan terugvinden. Spinazzola wordt ook echt een gevaar voor Feyenoord op de flank.” Het advies voor Slot is dan ook duidelijk. “Als ik hem moet vertellen voor wie hij moet oppassen, dan zeg ik Dybala, Dybala en Dybala. Ik zou ook wel letten op Spinazzola, omdat hij zijn niveau van vóór zijn blessure steeds vaker begint te halen. Wijnaldum kan ook voor gevaar zorgen. Natuurlijk moet je ook letten op Abraham, al is het een feit dat hij niet zo gevaarlijk is zoals hij vorig seizoen was.”

Roma won drie van zijn laatste vijf competitiewedstrijden (1-0 van Juventus, 3-0 van Sampdoria en 0-1 van Torino). De overige twee duels gingen verloren van Sassuolo (3-4) en Lazio (1-0). Door de puntenaftrek van Juventus eerder dit seizoen ligt de race om de top vier – en dus Champions League-voetbal – volledig open in de Serie A. “Waar Roma zich nu vooral op focust? Het is erg interessant, aangezien de situatie van Juventus de Serie A volledig heeft opengegooid. Ik denk dat de focus van Roma op de competitie ligt, alhoewel ze hun beste wedstrijden de afgelopen twee maanden in de Europa League speelden. Op dit moment ligt de prioriteit echter op de Serie A, omdat het daar allemaal heel dicht bij elkaar ligt. Roma ziet een gigantische mogelijkheid om in de top vier te eindigen, terwijl ze de Europa League meer zien als een soort loterij. De competitie is dus prioriteit, maar ze gaan de Europese wedstrijden erg serieus nemen.”

De kans is groot dat José Mourinho en Paulo Dybala vertrekken als Roma zich niet kwalificeert voor de Champions League.

De ploeg van Mourinho werd in de groepsfase van de Europa League gekoppeld aan Real Betis, Ludogorets en Helsinki. Twee van de eerste drie wedstrijden gingen verloren (2-1 tegen Ludogorets en 1-2 tegen Betis). De thuiswedstrijd tegen Helsinki werd wél overtuigend gewonnen (3-0). “Ze kenden een hele slechte start van de groepsfase”, weet Doyle nog. “Ze moesten er hard voor werken en maakten niet heel veel indruk. Roma kende sowieso geen hele goede start van het seizoen. Eigenlijk begonnen ze pas wat consistenter te worden toen het WK in Qatar bijna begon. Sinds de herstart van de Serie A zijn ze het een beetje kwijt. Ze zijn erg onvoorspelbaar, je weet soms niet wat je kan verwachten van dit Roma.”

“Tijdens de groepsfase waren ze niet heel indrukwekkend. Ik heb toen geen moment gedacht dat ze de Europa League misschien wel konden winnen.” Inmiddels is Roma wat beter gaan draaien, vertelt Doyle. “Ze staan verdedigend erg sterk en met Dybala hebben ze wat ‘magie’ in het team. We wachten allemaal op het moment dat Abraham zijn oude vorm herpakt. Hij is de grote teleurstelling van dit seizoen. Hij was echt fantastisch vorig jaar en een van de redenen dat ze de finale van de Conference League haalden. Roma blijft desondanks echt een gevaarlijk team en je moet ze zeker niet onderschatten. Ik verwacht ook niet dat Feyenoord dat gaat doen, omdat Roma een team is dat wordt gecoacht door Mourinho. Ze weten wat er vorig jaar is gebeurd.”

Wat een ???????????????? team doelpunt ??????? AS Roma komt op voorsprong door middel van een ouderwetse tiki-taka goal ?? Middenvelder Ola Solbakken is uiteindelijk degene die afdrukt ???#ZiggoSport #SerieA #ASRomaHellasVerona pic.twitter.com/U16vFFO36w — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 19, 2023

“Mourinho weet hoe hij moet winnen in Europa en hij is de meester van de knock-outfases. Maar tegelijkertijd, om te beschrijven hoe wisselvallig en ‘raar’ dit Roma is, werden ze in de Italiaanse beker uitgeschakeld door Cremonese (1-2, red.). Het was niet per se het sterkste team dat ze toen opstelden, maar in de competitie verloren ze opnieuw van Cremonese (2-1, red.).” Doyle benadrukt nog maar eens dat het ontzettend belangrijk is voor Roma dat ze volgend seizoen in de Champions League spelen. Dat kan door de Europa League te winnen, maar in de top vier eindigen in de Serie A is wellicht realistischer. “Ze voelen dat dat voor het grijpen ligt. Ze moeten het halen. Als ze dat niet doen, verwacht ik dat Dybala en Mourinho weggaan.”

Roma eindigde als tweede in de groepsfase van de Europa League en versloeg vervolgens respectievelijk RB Salzburg (2-1) en Real Sociedad (2-0) in de play-offronde en achtste finale. “Toen Feyenoord eenmaal uit de koker kwam voor de kwartfinale, gingen de gedachten meteen terug naar de wedstrijd van vorig jaar”, aldus de journalist. “Iedereen weet dat Feyenoord in geweldige vorm verkeert. Mensen verwachten twee zware wedstrijden, zeker ook omdat Roma het moeilijk had in de finale vorig jaar. Supporters weten dat dit geen gunstige loting is.” Doyle verwacht – niet geheel verrassend – niet dat Mourinho een positieve speelstijl in gedachten heeft voor de heenwedstrijd in Rotterdam. “Ik denk dat hij een clean sheet en gelijkspel in De Kuip als een uitstekend resultaat ziet.”

Red Bull Salzburg in slotfase langs AS Roma! ?? pic.twitter.com/8wjq75RiGi — ESPN NL (@ESPNnl) February 16, 2023

“Roma zal naar Rotterdam gaan om Feyenoord te frustreren. Mourinho wil het geen open wedstrijd laten worden. Ik verwacht dat Roma defensief gaat spelen met twee middenvelders kort voor de verdediging. De backs zullen ook niet veel mee op mogen komen. Het wordt interessant om te zien wie Mourinho op gaat stellen. Het wordt waarschijnlijk niet het meest aanvallende elftal. Ik verwacht in ieder geval zeker niet dat Mourinho offensief gaat spelen en Feyenoord onder druk gaat zetten donderdag. Helemaal niet in De Kuip, met die geweldige sfeer en met de vorm waarin Feyenoord verkeert. Ik denk dat hij de bus gaat parkeren.” Hoewel de spelers van Roma wel een sfeervol stadion gewend zijn in Italië, verwacht Doyle dat De Kuip zeker zijn invloed kan hebben.

“Het is natuurlijk een wereldberoemd stadion. De Kuip heeft dan misschien niet dezelfde reputatie als Anfield op een Europese avond, maar het wordt wel ontzettend bewonderd. De sfeer in De Kuip gaat Feyenoord sowieso helpen, zeker omdat Mourinho en het team op dit moment snel hun hoofd verliezen. Ze worden snel gefrustreerd. Als ik Feyenoord was, zou ik voor zoveel mogelijk geluid in het stadion zorgen en het, op een goede manier, zo vijandig mogelijk maken. Als de sfeer geweldig is in De Kuip, Feyenoord goed speelt en Roma onder druk staat, dan kan dat zeker een factor zijn donderdag.”

Arne Slot maakt ook buiten de landsgrenzen indruk.

De media-aandacht in Italië voor het tweeluik wordt steeds groter nu de wedstrijd dichterbij komt, zo geeft de journalist aan. “Omdat het team van Feyenoord zo nieuw is, zijn veel spelers die de Italianen nog kennen van de finale al vertrokken. Ik heb in de media nog niet veel specifieke spelers van Feyenoord uitgelicht zien worden, van ‘dit zijn de jongens waar we voor uit moeten kijken’, bijvoorbeeld. Dat is vooral omdat ze niet zo bekend zijn met het team van Feyenoord aangezien er zoveel is veranderd.” Wie de mensen wél nog kennen in Italië, is Slot. De trainer maakt dit seizoen een ijzersterke indruk met Feyenoord en gaat vrijwel zeker de titel pakken met zijn ploeg. “Hij was vorig jaar nog niet zo bekend in Italië. Je hoort zijn naam nu wel steeds vaker voorbij komen door het fantastische werk dat hij verricht bij Feyenoord”, vervolgt Doyle.

“Dat blijft zeker niet onopgemerkt. De naam van Slot wordt ook steeds vaker genoemd als potentiële trainer van een club hier, al is dat meestal niet bij een team uit de top vier.” De wedstrijd van donderdag betekent ook dat Wijnaldum voor even terugkeert in De Kuip. De middenvelder brak begin dit seizoen zijn scheenbeen, waardoor hij er maanden uitlag en ook het WK in Qatar aan zich voorbij moest laten gaan. De ex-Feyenoorder en -PSV’er, die ruim twee weken geleden nog de openingstreffer in het duel met Sampdoria voor zijn rekening nam, wordt nu elke week fitter. “Zijn zware blessure aan het begin van het seizoen was een grote klap voor Roma. Hij werd gezien als een ontzettend goede en slimme transfer. Zijn blessure was een grote teleurstelling voor de supporters omdat ze echt op hem rekenden.”

???? ???? ????, Gini op het scorebord ?? De zevende goal van de wedstrijd is een feit en die wordt op schitterende wijze gemaakt door Wijnaldum ?? Echter is het niet genoeg voor punten, want AS Roma verliest in eigen huis tegen Sassuolo ?#ZiggoSport #SerieA #RomaSassuolo pic.twitter.com/PU0pkh3ILv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 12, 2023

“Sinds hij hersteld is zie je af en toe wat flitsen van zijn oude niveau. Het is een flinke boost voor Roma dat Wijnaldum weer fit is. Hij kan van grote waarde zijn in de laatste fase van de campagne”, aldus Doyle, die de koopoptie in het contract van Wijnaldum altijd zou lichten. “Hij heeft echt heel veel kwaliteiten. Roma moet natuurlijk wel zijn leeftijd, zware blessure en salariseisen in acht nemen. We weten allemaal dat hij erg veel verdient bij Paris Saint-Germain. Het zal erop aankomen hoe hoog de transfersom is en hoeveel hij in Rome wil verdienen. Ik zou begrijpen als ze het niet doen en zeggen: ‘We kunnen niet zoveel geld investeren in een speler die ouder is dan dertig.’ Tegelijkertijd kijk ik naar het middenveld van Roma en dan zie ik niemand die beter is dan een volledig fitte Wijnaldum.”

Doyle verwacht dat de wedstrijden tussen Feyenoord en Roma ontzettend spannend gaat worden. “Het is erg moeilijk om de winnaar aan te wijzen. Roma is dit seizoen heel onvoorspelbaar, maar het is een groot voordeel voor ze dat de tweede wedstrijd in Italië is. De supporters zijn echt geweldig daar. Ik vind Roma alleen niet betrouwbaar op dit moment. Ik denk dat het duel in De Kuip doorslaggevend is. Als Feyenoord die wedstrijd wint, zit Roma echt in de problemen. Ik denk dat Feyenoord thuis een 1-0 zege boekt en dan in de uitwedstrijd een 1-1 gelijkspel door het vuur sleept. Het kan alleen echt alle kanten op gaan. Ik ben benieuwd of Roma afgeleid wordt door de race om de top vier in de Serie A. Ik maak me ook een beetje zorgen om het gebrek aan doelpunten bij ze. Ik voorspel dat Feyenoord doorgaat: 2-1 over twee wedstrijden.”