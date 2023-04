MLS-aanvaller heeft spijt en gaat diep door het stof na gebruik van n-woord

Dinsdag, 11 april 2023 om 19:00 • Davey de Laat • Laatste update: 19:14

Dante Vanzeir heeft zijn excuses aangeboden voor zijn racistische opmerking richting San José Earthquakes-speler Jeremy Ebobisse. De Belgische spits van New York Red Bulls zou het scheldwoord met een ‘n’ gebruikt hebben. San José dreigde van het veld te stappen, wat uiteindelijk niet gebeurde. De wedstrijd in de MLS heeft echter wel twintig minuten stilgelegen vanwege het incident.

“Ik wil me oprecht verontschuldigen bij de spelers van de Earthquakes”, schrijft Vanzeir op Instagram. “Ik zal er alles aan doen om deel uit te maken van de verandering die moet gebeuren in deze sport en in onze wereld. Ik wil me ook verontschuldigen bij mijn ploeggenoten, coaches, de club en onze fans. Ik heb een fout gemaakt en zal alle nodige stappen nemen om te groeien. Ik aanvaard de volledige verantwoordelijkheid voor mijn daden.”

“Terwijl ik niet de bedoeling had om iemand te kwetsen of aanstoot te veroorzaken met mijn taalgebruik, weet ik wat ik heb gedaan en dat spijt me ten zeerste", vervolgt de voormalig speler van Union Sint-Gillis. "Ik zal akkoord gaan met elke schorsing, boete en begeleiding die de Major League Soccer en de club me opleggen. Ik zal deze kans aangrijpen om mezelf te verbeteren, na te denken, en mijn tijd en energie toewijden aan werk met organisaties die raciale ongelijkheid aanpakken.”

Vanzeir bleef na het incident op het veld staan, nadat hij omringd werd door meerdere spelers van San José. Gerhard Struber, de trainer van Red Bulls, gaf in een clubstatement aan dat het een fout was. “Tijdens de wedstrijd nam ik een beslissing die volgens mij op dat moment het beste was volgens de info die ik had. Er was toen nog veel onzekerheid. Met de info die ik nu heb, was de juiste beslissing geweest om Dante Vanzeir onmiddellijk naar de kant te halen.”