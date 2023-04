Chelsea viert na exact 365 dagen gewenste rentree tegen Real Madrid

Woensdag, 12 april 2023 om 19:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:53

N'Golo Kanté maakt na exact 365 dagen afwezigheid zijn rentree in de Champions League. De middenvelder van Chelsea speelde in de Premier League al twee keer mee en staat woensdagavond in de basis voor de kwartfinale van de Champions League bij Real Madrid. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Exact een jaar geleden speelde Kanté voor het laatst op het miljardenbal, ook toen in de Spaanse hoofdstad tegen Real Madrid. Chelsea won na verlenging met 2-3, maar was daardoor uitgeschakeld. Kanté worstelde een jaar lang met een hardnekkige hamstringblessure, maar keert in het Santiago Bernabéu dus terug op het hoogste Europese podium. Hakim Ziyech zit overigens op de bank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij Real Madrid is geen enkele verrassing in de opstelling te ontdekken. Carlo Ancelotti stuurt exact hetzelfde elftal het veld op als een week geleden in de halve finale van de Copa del Rey tegen Barcelona (0-4 winst). Eduardo Camavinga speelt opnieuw als linksback, ter vervanging van de al langer geblesseerde Ferland Mendy. Oudgedienden als Toni Kroos en Luka Modric werden zaterdag tegen Villarreal (2-3 verlies) gespaard, maar keren als verwacht terug in de basis.

Ondanks het schier onoverbrugbare gat van dertien punten met Barcelona in LaLiga, heeft Real nog alle kansen om er een onvergetelijk seizoen van te maken. Naast de aanstaande bekerfinale zijn de Madrilenen op papier de favoriet om ten koste van Chelsea de halve finale van het miljardenbal te bereiken. Vorig seizoen troffen de ploegen elkaar in de kwartfinale. Na de 1-3 zege op Stamford Bridge ging het in het eigen Santiago Bernabéu bijna mis. Chelsea leidde met 0-3, waarna Rodrygo voor een verlenging zorgde. Daarin schoot Karim Benzema los Blancos naar de halve finale.

Chelsea zal zich vooral aan die zege in Madrid willen vasthouden, want in de competitie draait het dit seizoen dramatisch. The Blues staan elfde en de enige manier om ook volgend seizoen Champions League-voetbal te spelen, is door het toernooi dit seizoen te winnen. Manager Frank Lampard kan niet beschikken over de geblesseerden Armando Broja en César Azpilicueta, terwijl onder meer Noni Madueke niet speelgerechtigd is. Meevaller zaterdag tegen Wolverhampton Wanderers (1-0 nederlaag) was de basisrentree van Raheem Sterling, die enkele weken uit de roulatie lag met een dijblessure. Sterling vormt een spitsenkoppel met

Opstelling Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militão, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior.

Opstelling Chelsea: Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Thiago Silva, Chilwell; , Kanté, Kovacic, Enzo Fernández; Sterling, João Félix.