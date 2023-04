Slechts kleine smet op ‘topdebuut’ bij Ajax: ‘Ik wilde echt scoren, ja’

Dinsdag, 11 april 2023 om 20:40 • Davey de Laat • Laatste update: 20:35

Silvano Vos was een van de debutanten afgelopen zondag in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (4-0). De achttienjarige middenvelder kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Florian Grillitsch. Vos speelt sinds 2012 in de opleiding van Ajax en won in 2015 de Richard Witschge Trofee. Het jeugdproduct van de Amsterdammers hield de bal 3178 keer hoog in de Johan Cruijff ArenA, maar moest stoppen omdat toen de wedstrijd begon.

Na afloop van het Eredivisie-duel was Vos trots op zijn eerste speelminuten. “Je debuut maken in dit stadion is echt top”, verklaarde hij bij Ajax TV. “Álvarez zei dat ik tussen hem en Jurriën Timber moest komen. Er kwam steeds een speler van Fortuna Sittard vrij daar, dus daar moest ik komen te staan. Ik heb dat volgens mij goed uitgevoerd. Topdebuut. Het is fijn dat een speler die veel ervaring heeft je aanstuurt.”

Vos had niet verwacht zijn debuut te maken. “Ik zag Kian Fitz-Jim ook warmlopen. Volgens mij kon Florian Grillitsch niet de hele wedstrijd spelen. Ik dacht echt dat Kian hem zou vervangen, maar toen riep de trainer (John Heitinga, red.) mij. Hij zei nog dat ik ontspannen moest spelen, maar een beetje spanning hoort er wel bij.” Tijdens zijn invalbeurt was de middenvelder nog bijna trefzeker. "Oooh, ik wilde echt scoren, ja. Jammer genoeg ging de bal er niet in. Misschien de volgende wedstrijd."

In de Keuken Kampioen Divisie heeft Vos 31 wedstrijden achter zijn naam staan. Onder interim-trainer Heitinga debuteerde hij op zestienjarige leeftijd in Jong Ajax. Daarin maakte de Amsterdammer vijf goals en gaf hij daarnaast drie assists. Vos zat vijf keer eerder bij de selectie van de hoofdmacht, maar kwam daarin niet tot speelminuten.