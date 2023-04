Napoli treedt zonder spits aan in Champions League-kraker tegen AC Milan

Woensdag, 12 april 2023 om 19:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:49

De opstellingen van Napoli en AC Milan zijn bekend. De twee Italiaanse grootmachten nemen het woensdagavond tegen elkaar op in het kader van de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Champions League. Wat opvalt is dat Napoli zonder echte spits aantreedt. Door blessures bij Victor Osimhen en Giovanni Simeone kiest trainer Luciano Spalletti voor middenvelder Elif Elmas als valse spits. Giacamo Raspadori zit op de bank. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport Select.

Met de 0-4 (!) competitiezege op Napoli nog vers in het achterhoofd, gaat Milan het tweeluik met vertrouwen tegemoet. De ruime overwinning op de koploper was opmerkelijk, daar het de eerste overwinning van Milan was na vier wedstrijden zonder zege. Dat Milan wisselvallig presteert, kwam vrijdag weer tot uiting. Milan leed toen duur puntenverlies tegen het stugge Empoli (0-0). Eerder dit seizoen wist Napoli met 1-2 van de ploeg van Pioli te winnen. Bovendien wist Milan in zijn laatste acht thuiswedstrijden tegen Napoli slechts eenmaal te winnen. I Rossoneri, die zich voor het eerst sinds 2012 hebben gemeld bij de laatste acht van het miljardenbal, kunnen niet beschikken over Zlatan Ibrahimovic.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Spalletti kampt met de nodige kopzorgen in de voorhoede. Clubtopscorer Osimhen (29 doelpunten) is niet voldoende hersteld van de spierblessure in zijn linkerbeen, terwijl Simeone vrijdag met een dijblessure uitviel in de wedstrijd bij Lecce (1-2). Daarentegen is Raspadori, goed voor vier Champions League-goals dit seizoen, wel weer beschikbaar voor Spalletti. Napoli, dat zich voor het eerst in de geschiedenis bij de laatste acht van de Champions League heeft gevoegd, presteert uitstekend in uitwedstrijden. De laatste acht duels buitenshuis werden in winst omgezet. Gli Azzurri verloren dit seizoen slechts één uitwedstrijd in de Serie A, op 4 januari tegen Internazionale (1-0).

Opstelling Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia.

Opstelling AC Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Díaz, Krunic, Leao; Giroud.