Inzaghi heeft basisplaats in huis voor één Nederlander; Aursnes aan de aftrap

Dinsdag, 11 april 2023 om 19:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:22

De opstellingen van Benfica en Internazionale voor het heenduel in de kwartfinale van de Champions League zijn bekend. Benfica-trainer Roger Schmidt heeft onder meer een basisplaats in huis voor voormalig Feyenoorder Fredrik Aursnes, terwijl Denzel Dumfries de enige Nederlander is die namens Inter aan de aftrap verschijnt. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport Select.

Bij Benfica ontbreekt Nicolás Otamendi wegens een schorsing. De plek van de centrale verdediger wordt overgenomen door de Braziliaan Morato. Chiquinho en Florentino vormen het blok op het middenveld, dat verder bestaat uit Rafa Silva, João Mario en Aursnes. Gonçalo Ramos is de spits van dienst, terwijl David Neres op de bank begint. Aan de kant van Inter kiest trainer Simone Inzaghi voor een voorhoede bestaande uit Edin Dzeko en Lautaro Martínez, waardoor Romelu Lukaku, naast onder meer Stefan de Vrij, op de bank plaats moet nemen. Dumfries staat rechts op het middenveld geposteerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Benfica kent onder Schmidt een uitmuntend seizoen en is ondanks de nederlaag tegen FC Porto (1-2) hard op weg naar de landstitel. Benfica moet het tegen Inter naast Otamendi stellen zonder Gonçalo Guedes, die kampt met een knieblessure, en de van een enkelkwetsuur herstellende Julian Draxler. Benfica heeft dit seizoen goede herinneringen aan Italiaanse tegenstand in de Champions League. In de groepsfase werd Juventus tweemaal aan de kant gezet (1-2, 4-3), wat er mede toe leidde dat de Portugezen boven Paris Saint-Germain eindigden in de groepsfase. Een overwinning van Benfica zou betekenen dat de ploeg uit Lissabon voor het eerst sinds het seizoen 1989/90 vijf keer op rij wint in een Europees toernooi.

Bij Internazionale, waar Milan Skriniar en Hakan Çalhanoglu ontbreken, loopt het beduidend minder. De ploeg van Inzaghi wist zijn laatste zes wedstrijden niet te winnen en staat nu vijfde in de Serie A. Toch bewaren i Nerazzurri goede herinneringen aan Portugese oppositie. Na de 1-0 overwinning in de achtste finale tegen FC Porto werd de huidige nummer twee van de Liga NOS in de returnwedstrijd op 0-0 gehouden. Martínez maakte liefst zeven van zijn acht doelpunten in de Champions League buitenshuis. Als de Argentijn tot scoren komt, wordt hij de gedeelde topscorer van Inter in uitwedstrijden in de Champions League/Europacup I, samen met landgenoot Hernán Crespo en clubicoon Sandro Mazzola.

Opstelling Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Chiquinho, Florentino; João Mario, Rafa Silva, Aursnes, Ramos.

Opstelling Internazionale: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Dzeko.