Kick-off opent frontaal de aanval op Van Hooijdonk: ‘Onze eigen voetbalwappie!’

Dinsdag, 11 april 2023 om 12:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:30

Mike Verweij en Valentijn Driessen hebben dinsdag korte metten gemaakt met de uitspraken van Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal. De analist sprak daar het vermoeden uit dat Ajax een blessure van Davy Klaassen zou hebben geveinsd in de halve bekerfinale tegen Feyenoord. Verweij en Driessen spreken van klare onzin en voorzien Van Hooijdonk van een weinig vleiende bijnaam. "We hebben nu onze eigen voetbalwappie!"

Klaassen werd woensdag zoals bekend getroffen door een voorwerp uit het publiek, waarbij hij een zichtbaar bloedende hoofdwond opliep. Op dat moment stond Ajax al met 1-2 voor – de eindstand, zo zou later blijken. Na een cooling down van een halfuur besloot zowel Ajax als Klaassen door te spelen, voordat de middenvelder toch concludeerde niet verder te kunnen. Van Hooijdonk sprak daarop zijn twijfels uit over de intenties van de Amsterdammers.

"Weet je, het was geen baksteen, hè", zei Van Hooijdonk zondag. "Denk je dat het bij mij ook gebloed had?" Verweij walgt van die woorden. "Valentijn zegt weleens tegen mij: 'Stop eens met die complottheorieën', want ik ben er ook wel redelijk van", begint Verweij bij Kick-off. "Maar wat Pierre van Hooijdonk zondagavond zei was natuurlijk een enorme complottheorie. Dat uitgerekend de speler die het hardst riep dat hij door wilde voetballen een blessure zou hebben voorgewend om uiteindelijk een juridisch sterke zaak te hebben, is natuurlijk onzin. Dat is net zulke grote onzin als dat mensen roepen dat Van Hooijdonk daar alleen maar zit vanwege het diversiteitsquotum. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op."

Driessen haakt in. "Dit bewijst dat de voetballerij volwassen wordt. We hebben nu onze eigen voetbalwappie. Dat is toch leuk om te constateren? Dit slaat natuurlijk helemaal nergens op. Na het coronawappie hebben we nu onze eigen voetbalwappie. Gefeliciteerd met dit soort complottheorieën. Het is zo vreemd, dat het gewoon lachwekkend wordt. Dat heb je vaker met wappies. Ik neem Pierre van Hooijdonk heel serieus, maar als hij dit soort dingetjes blijft doen is het snel gedaan met zijn geloofwaardigheid", spuwt Driessen tot slot.