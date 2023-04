Waterreus: ‘Hij is op dit moment de beste Nederlander op die positie’

Dinsdag, 11 april 2023 om 12:05 • Noel Korteweg • Laatste update: 12:09

Ronald Waterreus is lyrisch over Bart Verbruggen. De twintigjarige doelman van Anderlecht, die afgelopen interlandperiode bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal zat, is volgens de oud-speler van onder meer PSV ‘op dit moment de allerbeste Nederlandse keeper’. Dat zegt Waterreus bij Rondo van Ziggo Sport.

De twee kennen elkaar ‘al een paar jaar vrij goed’. “Ik heb hem op redelijk jonge leeftijd leren kennen en sindsdien persoonlijk contact gehouden. Of hij echt zo goed is? Ja, echt waar. Deze jongen is niet te stoppen”, zegt Waterreus. Verbruggen komt uit de jeugd van NAC Breda en vertrok in de zomer van 2020 naar Anderlecht. Daar maakt hij indruk, wat hem al een uitnodiging van Ronald Koeman voor Oranje opleverde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik had het laatst over Verbruggen met Jan Vennegoor of Hesselink”, aldus Waterreus. “Ik zei tegen hem: ‘Verbruggen is Sander Westerveld, alleen dan nog beter.’ Westerveld was ook een keeper die alles had: fysiek en uitstraling. Dat heeft Verbruggen ook, alleen is hij denk ik nog iets beter dan Westerveld. Sander was ook heel goed, niet dat ik hem ook maar iets tekort zou willen doen.” Westerveld speelde tussen 1999 en 2001 voor Liverpool, met wie hij prijs na prijs won.

“Als ik met Verbruggen praat... Dat is geen jongen van twintig, maar een volwassen kerel van dertig. Hij weet precies wat hij wil”, vervolgt de oud-PSV’er. Youri Mulder haakt in: “Dus hij zal de komende tien jaar de keeper van het Nederlands elftal worden? Dat ga jij niet zeggen, maar dan zeg ik het wel. Ik denk dat hij zó goed is.” Waterreus gaat nog een stapje verder. “Ik denk dat hij op dit moment de allerbeste Nederlandse keeper is.”

Vincent Kompany zou ook lyrisch zijn over Verbruggen en hem naar het net gepromoveerde Burnley willen halen. “Daar gaat hij niet meer naartoe”, reageert Waterreus. “Dat is al een gepasseerd station. Kompany heeft Verbruggen, als trainer van Anderlecht, op zijn achttiende al de play-offs laten spelen. Toen was Timon Wellenreuther, die laatst de Eredivisie besliste, eerste keeper van Anderlecht. Kompany wilde Verbruggen eerder al hebben, maar Anderlecht liet hem niet gaan. Ze hebben Verbruggen afgelopen winter aangewezen als eerste doelman en dat gaat ze deze zomer, of de zomer erna, geen windereieren leggen.”