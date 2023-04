Elftal van de Week: laagvlieger kroont zich tot verrassende hofleverancier

Dinsdag, 11 april 2023 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 15:23

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag, zondag en maandag werd de 32ste speelronde afgewerkt. FC Dordrecht is deze week hofleverancier en levert drie spelers af na de 1-0 zege op Jong PSV, terwijl Almere City, FC Eindhoven en De Graafschap ook een aanzienlijke bijdrage leveren met ieder twee spelers.

Dordrecht wist afgelopen vrijdag na twee maanden eindelijk weer eens te winnen in de Keuken Kampioen Divisie. Het elftal van trainer Michele Santoni won in eigen huis van het beloftenelftal van PSV dankzij een doelpunt van Samuele Longo. De spits krijgt zelf geen plaats in het elftal van de week, maar drie van zijn teamgenoten wel. Anouar El Azzouzi en Jop van der Avert nemen achterin hun posities in, terwijl Jari Schuurman op het middenveld is geposteerd. Het voormalig toptalent van Feyenoord was verantwoordelijk voor de assist met een goed getrapte hoekschop.

Sparta Rotterdam-huurling Charles-Andreas Brym toonde vrijdagavond tegen koploper PEC Zwolle (4-2 winst) waarom hij achtvoudig international van Canada is. Met twee doelpunten en één assist was hij direct betrokken bij drie Eindhovense doelpunten. Jizz Hornkamp was zondagmiddag belangrijk voor Willem II. De spits zorgde met twee doelpunten hoogstpersoonlijk voor een 2-1 overwinning tegen VVV-Venlo.

Elftal van de Week: De Graaff (Jong Ajax); Akujobi (Almere City), Seedorf (FC Eindhoven), El Azzouzi (FC Dordrecht), Van der Avert (FC Dordrecht); Neghli (De Graafschap), Schuurman (FC Dordrecht), Resink (Almere City); Brym (FC Eindhoven), Hornkamp (Willem II), Önal (De Graafschap).