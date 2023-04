Leeds krijgt enorme opduvel en moet 28 (!) miljoen betalen voor 48 speelminuten

Dinsdag, 11 april 2023 om 11:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:14

Jean-Kévin Augustin lijkt met pensioen te kunnen. De aanvaller van FC Basel heeft een geschil gewonnen met zijn oude club Leeds United, dat liefst 27,9 miljoen euro moet overmaken aan zijn ex-speler. Dat terwijl Augustin in totaal maar tot 48 speelminuten kwam in het shirt van the Peacocks. Leeds moest eerder ook al miljoenen aftikken in een zaak die óók om de Fransman ging.

Augustin kwam begin 2020, toen Leeds nog uitkwam in de Championship, op huurbasis over van RB Leipzig. Er werd afgesproken dat de Engelsen hem definitief moesten overnemen in het geval van promotie. Het bedrag werd vastgesteld op 21 miljoen euro, verdeeld over drie termijnen en ten overstaan van een vijfjarig contract. De coronapandemie zette echter alles op zijn kop.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vanwege de pandemie werd de Championship tijdelijk stilgelegd aan het begin van 2020. In tegenstelling tot sommige andere competities werd de Championship echter 'gewoon' uitgespeeld, met Leeds als uiteindelijke kampioen. Omdat de competitie was onderbroken verviel de verplichte koopoptie echter, vond Leeds. Leipzig dacht daar anders over en richtte zich tot het internationaal sporttribunaal CAS. Dat bepaalde dat Leeds zo'n achttien miljoen pond (omgerekend bijna 21 miljoen euro) moest overmaken aan de Duitsers.

The Athletic meldt dat bovenop dat bedrag nu waarschijnlijk nóg 27,9 miljoen euro komt. Er liep namelijk nog een zaak die Augustin zelf aanhangig had gemaakt. De centrumspits had op Elland Road 90.000 euro per week kunnen gaan verdienen, wat door het mislopen van de transfer aan zijn neus voorbijging. Augustin stapte daarom naar de FIFA, met contractbreuk als beweegreden. De geschilbeslechtingskamer van de bond oordeelt nu dat de Fransman in het gelijk is gesteld en een miljoenenbedrag kan verwachten.

Leeds gaat nog wel in beroep tegen het vonnis, maar vreest het ergste. Augustin kwam uiteindelijk tot een schamele drie duels en 48 speelminuten in totaal voor de club. Negen maanden na zijn komst trok hij alweer naar zijn geboorteland, waar FC Nantes hem transfervrij kon inlijven. Na twee jaar daar verkaste Augustin naar Basel, waar hij sindsdien vier treffers in achttien duels produceerde.