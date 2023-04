Dwaze beelden: fans gaan elkaar te lijf nadat Bochum-keeper tribune opzoekt

Dinsdag, 11 april 2023 om 09:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:35

Er zijn zondag beelden opgedoken van een totaal uit de hand gelopen situatie na afloop van VfL Bochum - VfB Stuttgart (2-3). Bochum-doelman Manuel Riemann was de beledigende spreekkoren van de eigen fans helemaal zat en besloot daarom verhaal te gaan halen. Zowel supporters als stewards moesten ingrijpen om een handgemeen te voorkomen. Daarna volgde een opstootje op de tribunes.

Het tegen degradatie vechtende Bochum stond zondag na een uur spelen op een 1-1 tussenstand. Binnen drie minuten moest Riemann echter tweemaal vissen, wat zijn ploeg niet meer om te keren wist. De supporters van Bochum muntten het daarom op de goalie, die daar niet van gediend was. Direct na het laatste fluitsignaal zocht hij de tribune op, waar het bijna tot een gevecht kwam.

WTF is this?! Vfl Bochum keeper and unhappy fan… pic.twitter.com/J1R2sbn18j — Topliss at the Turnstiles (@Topliss94) April 9, 2023

Op de beelden is te zien hoe Riemann wordt weggetrokken door de stewards, terwijl de Bochum-fans een ruziezoeker binnen de eigen groep in bedwang houden. Op de tribunes mondt het vervolgens uit in een opstootje tussen supporters en stewards. Bochum heeft inmiddels een statement gepubliceerd over het voorval.

"Als we het gevecht tegen degradatie willen overleven, moeten we dat gezamenlijk doen", schrijft de club op de eigen website ."Als individuen VfL proberen te beschadigen, zullen we resoluut actie ondernemen en hen beschermen die op het veld staan. Van de nummer één op het veld tot de nummer twaalf, onze fans op de tribunes: vecht en support met volle toewijding, met elkaar en nooit tegen elkaar!" Bochum staat met nog zeven speelronden te gaan slechts drie punten boven de degradatiestreep en heeft het slechtste doelsaldo van de gehele Bundesliga. Ex-Vitesse-trainer Thomas Letsch staat er sinds eind september aan het roer.