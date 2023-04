Driessen: ‘Het lijkt uitgemaakte zaak wie de hoofdtrainer van Ajax gaat worden’

Dinsdag, 11 april 2023 om 08:37 • Tom Rofekamp

John Heitinga heeft de beste papieren om ook komend seizoen hoofdtrainer van Ajax te zijn. Dat schrijft Valentijn Driessen dinsdag in zijn column voor De Telegraaf. De chef voetbal van het dagblad meldt daarin tevens dat de kans op een terugkeer van Peter Bosz in de Johan Cruijff ArenA vrijwel nihil is. Edwin van der Sar zou in Bosz 'geen Ajax-trainer zien'.

Heitinga werd in januari naar voren geschoven als opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder en kreeg in ieder geval tot het eind van dit seizoen het vertrouwen. Toezeggingen op meer ontving hij echter nog niet. Daar sprak Heitinga onlangs zijn onvrede over uit. "Je weet dat op 28 juni de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. Maak een keuze. Die kan goed of fout uitpakken, maar maak een keuze", drukte de jonge trainer de clubleiding op het hart.

Die woorden lijken te zijn aangekomen in Amsterdam. Volgens Driessen ligt Heitinga op poleposition om ook volgend seizoen voor de selectie te staan. "John Heitinga heeft de beste papieren. Heitinga is ook bereid mee te bewegen met de nieuw ingezette koers. Met de nieuwe gezichten en Van der Sar zou inmiddels zijn afgesproken dat Peter Bosz niet in aanmerking komt voor een terugkeer als hoofdtrainer. Het lijkt uitgemaakte zaak, maar aan de andere kant blijft het wel Ajax", aldus de journalist.

Die geeft nog wat extra uitleg over waarom Bosz niet de nieuwe man wordt in de ArenA. "Van der Sar is er in zijn beleving van overtuigd dat de voormalig coach van Ajax niet de juiste man voor de club is. Vandaar dat hij in de veronderstelling leeft dat hij helemaal niet over zijn schaduw hoeft heen te stappen als de controverse tussen hem en Bosz van zes jaar geleden wordt aangehaald. Toen stelde Bosz de Ajax-leiding een ultimatum en eiste een keus tussen hem en Dennis Bergkamp. Het werd Bergkamp en Bosz verkaste naar Borussia Dortmund. Van der Sar ziet in Bosz geen Ajax-trainer", besluit Driessen.