Derksen: ‘Klaassen is niet door aansteker geraakt. Dat mag niet in publiciteit’

Dinsdag, 11 april 2023 om 08:09 • Tom Rofekamp

Davy Klaassen werd afgelopen week niet door een aansteker, maar een batterij geraakt. Dat stelt zowel Johan Derksen als René van der Gijp maandag bij Vandaag Inside. Derksen is verbaasd over waarom nog steeds 'het aanstekerincident' leeft in de media en vermoedt dat daarbij sprake is van opzet. "Op een of andere manier mag het niet in de publiciteit komen."

Tijdens de halve bekerfinale tussen Feyenoord en Ajax werd Klaassen geraakt door een voorwerp uit het publiek. Ook de politie ging niet verder dan het een 'voorwerp' te noemen, maar in de media begon al snel de term 'aanstekerincident' te leven. Van der Gijp merkt maandag op dat het een batterij was die gegooid werd en Derksen bevestigt dat. "Ja, het was een batterij, ja. Ik vond het al een hele grote aansteker", aldus de 74-jarige analist.

Presentator Wilfred Genee reageert stomverbaasd. "Weet je dat zeker?", vraagt hij meermaals. "Ja", antwoordt Derksen. "Maar dat mag op een of andere manier niet in de publiciteit komen."

Mike Verweij plantte vrijdag al het zaadje voor de twijfels. De clubwatcher van Ajax zei vrijdag in de podcast Kick-off dat er 'grote twijfels' waren bij de Amsterdammers over wat er daadwerkelijk op het veld gegooid was.

Van der Gijp vindt het begrijpelijker dat Klaassen zich ziet wisselen als het batterij was in plaats van een aansteker. "Als jij geraakt wordt door een flink batterijtje, kan ik begrijpen dat je daar last van hebt", zegt hij. Derksen zei vrijdag nog, met de eerdere informatie, de ophef rond Klaassen enigszins overdreven te vinden. "Ik heb vijftig jaar in de voetballerij gezeten en ze hebben altijd met aanstekers gegooid. En een nieuwe generatie supporters stond voor de wedstrijd uit volle borst te zingen van 'Joden aan het gas'. Daar werd verder niet over gesproken", sprak hij.