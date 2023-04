Tadic gaat in op Heitinga én Bosz: wie ziet hij straks het liefst als trainer?

Dinsdag, 11 april 2023 om 07:07 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:41

Dusan Tadic zou niet ontevreden zijn als John Heitinga ook komend seizoen voor de groep staat bij Ajax. De aanvoerder van de Amsterdammers is zeer te spreken over zijn huidige hoofdtrainer, die hij onder meer bepaalde kwaliteiten van voormalig eindverantwoordelijke Erik ten Hag toedicht. Of Heitinga ook volgend seizoen het vertrouwen krijgt, weet Tadic echter niet. In dat verband gaat de Serviër ook in op de naam Peter Bosz.

Tadic ging na afloop van het duel met Fortuna Sittard (4-0 winst) in gesprek met diverse clubwatchers van Ajax. Het aanblijven van Heitinga kwam daarbij als een van de eerste dingen ter sprake. "Ik vind John absoluut een goede trainer voor Ajax", liet onder meer het Algemeen Dagblad optekenen. "Moet hij blijven? Naar mijn mening wel. Hij heeft liefde voor de club, is energiek, zit strak op de discipline en snapt het spel. Dat hij jong en onervaren is, hoeft geen obstakel te zijn, blijkt ook uit het verleden. Bovendien heeft hij ervaren stafleden om zich heen", aldus Tadic.

De 34-jarige Serviër haalde daarop zijn voormalig hoofdtrainer Ten Hag aan. Er zijn parallellen te zien met Heitinga, zo vindt hij. "Ook John is volop bezig zichzelf te ontwikkelen, door te lezen en te leren. Hij is slim en modern. Trainingen zijn vernieuwend, met veel energie. Net als Ten Hag is John een controlfreak. Hij geeft vrijheid aan spelers, maar zit er ook bovenop. De huisregels bewaakt hij strak, maar daarnaast beschikt hij ook over sociale vaardigheden."

Toch tast Tadic in het duister over wie er volgend seizoen aan het roer staat bij Ajax. De naam van Bosz klinkt steeds luider in de hoofdstad, ook omdat hij al tweemaal een praktisch open sollicitatie deed op tv. "Peter Bosz? Ik heb nooit met hem gewerkt, al hoor ik wel positieve dingen over hem", zegt Tadic. "Ik weet echt niet welke keuze de club zal maken ten aanzien van de trainer. Ik word daar niet bij betrokken. Dat hoeft ook niet. Als iemand mij om mijn mening vraagt, zal ik die altijd geven."