Twee Nederlanders starten in de basis tijdens kraker tussen City en Bayern

Dinsdag, 11 april 2023 om 19:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:15

Nathan Aké en Matthijs de Ligt starten in de basis tijdens de absolute Champions League-kraker van dinsdagavond, zo blijkt uit de opstellingen van Manchester City en Bayern München. Nederlanders Daley Blind, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui moeten dinsdag wel genoegen nemen met een plek op de bank onder Thomas Tuchel, die zijn Champions League-debuut maakt als trainer van Bayern. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

In de jacht op de eerste Champions League in de geschiedenis was de terugkeer van Erling Braut Haaland afgelopen weekend een enorme meevaller voor manager Josep Guardiola. De van een liesblessure herstelde Noor was tegen Southampton weer eens goed voor twee treffers, waaronder een spectaculaire omhaal. Guardiola kan niet beschikken over Phil Foden, die nog herstellende is van zijn blindedarmoperatie. City won zijn laatste acht wedstrijden op rij en kan dus met vertrouwen uitkijken naar de confrontatie. Toch is Bayern-trainer Tuchel een geduchte tegenstander voor Guardiola gebleken. De laatste twee onderlinge ontmoetingen tussen de oefenmeesters vielen de kant van de Duitser op.

Tegen Bayern kiest Guardiola ervoor om Riyad Mahrez te vervangen door Bernardo Silva, die hoogstwaarschijnlijk de taak krijgt om de mee opstomende Alphonso Davies in bedwang te houden. Verder laat Guardiola dezelfde spelers starten als tegen Southampton. Met Julián Álvarez heeft hij naast Mahrez nog een tweede veelbelovende aanvallende wissel achter de hand. Maximo Perrone, die afgelopen zomer nog werd gelinkt aan Feyenoord, zou vanavond zijn Champions League-debuut kunnen maken.

Bij Bayern was De Ligt afgelopen weekend de gevierde man door voor het enige doelpunt te zorgen tegen SC Freiburg. De Nederlander is er in Manchester bij, in tegensteling tot Eric Maxim Choupo-Moting. De Kameroener, dit seizoen al goed voor zeventien treffers over alle competities, kampt met klachten aan zijn knie. Achter de naam van Kingsley Coman stond een vraagteken, maar de Fransman bleek toch fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie. Leroy Sané en João Cancelo wachten een bijzonder duel. Eerstgenoemde kende een succesvolle tijd in Manchester, terwijl Cancelo nog onder contract staat in het Etihad Stadium en daar de komende zomer vermoedelijk terugkeert. De Portugees zit echter wel op de bank bij Bayern.

Opstelling Manchester City: Ederson; Akanji, Rúben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan Grealish; Haaland.

Opstelling Bayern München: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Kimmich; Coman, Musiala, Sané; Gnabry.