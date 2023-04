De Ligt onthult waarom hij Haaland niet dekt: Tuchel gebruikt filosofie Cruijff

Maandag, 10 april 2023 om 23:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:59

Matthijs de Ligt kijkt enorm uit naar de ontmoeting met Manchester City. Daags voor het heenduel tussen Bayern München en the Citizens in de kwartfinale van de Champions League vertelt de centrumverdediger samen met trainer Thomas Tuchel hoe Erling Braut Haaland bestreden moet worden. Na afloop van het persmoment geeft analyticus Youri Mulder overigens aan erg onder de indruk te zijn van de talenknobbel van De Ligt.

De Ligt wordt in de perszaal vooral gevraagd naar de wijze waarop hij spits Erling Braut Haaland denkt te gaan bestrijden. “Hij is misschien wel de beste spits van de wereld", stelt De Ligt. “Je kunt hem niet met één man afstoppen, dat moet ons hele elftal gezamenlijk doen. Ik denk dat er geen sterkere tegenstander is dan Manchester City. Ik kan nauwelijks wachten tot deze wedstrijd begint, maar dan wel in de wetenschap dat het heel ingewikkeld wordt.”

Tegelijkertijd toont ook Tuchel veel respect voor de spits van Manchester City. De trainer haalt woorden van Johan Cruijff aan om te beschrijven hoe Haaland bestreden moet worden. “Ik heb ooit het voorrecht gehad om met Johan Cruijff te praten. Hij vertelde me hoe ze omgingen met een aanvaller die ze bij Barcelona nooit onder controle kregen. 'We zijn toen gestopt om hem te dekken', zei hij. Die speler scoorde sindsdien niet meer toen ze hem niet meer gingen dekken”, aldus Tuchel.

“Goed! Heel goed, man! Hij heeft echt een talenknobbel”, reageert de geïmponeerde Mulder bij het zien van de beelden van De Ligt op Ziggo Sport. “Binnen een maand sprak hij ook al vloeiend Italiaans. Wat ik vooral vind opvallen bij hem is dat hij er enorm afgetraind uitziet. Hij ziet er veel beter uit dan in Italië. Hij had het natuurlijk bij Rondo ook al zelf gezegd, maar dat valt wel echt op. Hij zit goed in zijn vel. Het klopt ook wat hij zegt: Haaland moet bespeeld worden als team. Je kunt je niet focussen op één speler, want je hebt ook De Bruyne en nog meer spelers die een doelpunt kunnen maken”, aldus Mulder.