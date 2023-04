Zielloos Barcelona profiteert minimaal van uitglijder Real Madrid

Maandag, 10 april 2023 om 22:58 • Mart van Mourik

Barcelona heeft maandagavond punten laten liggen in LaLiga. In het Spotify Camp Nou slaagde het team van trainer Xavi er niet in om streekgenoot Girona te verslaan: 0-0. De grootste kans van de wedstrijd was bovendien voor spits Taty Castellanos, die de bal weigerde af te spelen aan een ploeggenoot en oog in oog met doelman Marc-André ter Stegen naast schoot. Ondanks het gelijkspel heeft koploper Barcelona een voorsprong van dertien punten op naaste achtervolger Real Madrid.

Spits Robert Lewandowski werd geflankeerd door Raphinha en Ansu Fati, die terugkeerde in de basis na zijn reserverol tegen Real Madrid (0-4 nederlaag). Het middenveld bestond ditmaal uit Sergi Roberto, Sergio Busquets en Gavi; Frenkie de Jong was nog altijd niet inzetbaar. De geblesseerde Andreas Christensen werd centraal achterin vervangen door Eric García, waardoor Marcos Alonso genoegen moest nemen met een plek op de bank. Het centrum werd gecompleteerd door Ronald Araújo, terwijl Jules Koundé en Alejandro Baldé de vleugelverdedigers van dienst waren. Onder de lat stond Marc-André ter Stegen geposteerd.

Barcelona legde een erbarmelijke eerste helft op de mat en vooral het middenveld leek niet zoals gewenst te renderen. Wel werden er enkele speldenprikjes uitgedeeld door onder meer Robert Lewandowski, die zijn geluk in de vierde speelminuut al beproefde maar net over de lat schoot. Tien minuten voor het rustsignaal kreeg Barça twee goede mogelijkheden. Eerst slaagde doelman Paulo Gazzaniga een poging van Raphinha tot hoekschop te verwerken; vervolgens werkte de Argentijnse sluitpost een kopbal van Araújo van de doellijn. De bal was voor een deel over de lijn, maar het horloge van arbiter Antonio Mateu Lahoz trilde niet.

In het tweede bedrijf kwam Girona zeer dicht bij de openingstreffer. Castellanos ontsnapte dankzij een pass van Iván Martín aan de aandacht van de volledige verdediging van Barça en liep samen met Viktor Tsygankov alleen op Ter Stegen af. Hoewel Castellanos de bal had moeten afgeven aan zijn volledig vrijstaande ploeggenoot, ging de spits voor eigen succes en schoot hij naast. Het was de grootste kans van de wedstrijd.

In de slotfase ging vooral de thuisploeg nog nadrukkelijk op zoek naar de winnende treffer, al werd die niet meer gevonden. Jordi Alba kwam een kwartier voor tijd dicht bij de 1-0. Een voorzet van de vleugelverdediger werd gemist door Lewandowski en doelman Gazzaniga, maar op de lijn kon David López een doelpunt voorkomen.