‘Hypocriete’ Bosz volledig afgekraakt: ‘Gaat te ver met zijn open sollicitatie’

Maandag, 10 april 2023 om 22:53 • Wessel Antes • Laatste update: 22:56

Peter Bosz heeft geen goede sier gemaakt met zijn televisieoptredens afgelopen week, zo concluderen de analisten in Veronica Offside en Vandaag Inside. Wim Kieft, Johan Derksen en René van der Gijp hebben met verbazing gekeken naar de ‘open sollicitatie’ van de clubloze trainer, die meermaals heeft aangegeven graag in gesprek te gaan met Ajax.

Kieft vindt de manier waarop Bosz zich heeft gepresenteerd in zowel Rondo als Studio Voetbal bijzonder. “Ik weet niet zeker of Bosz wil…”, reageert de Amsterdammer cynisch. “Je mag je best uitspreken en de clubleiding onder druk zetten, want iedereen vindt uiteindelijk dat Bosz de nieuwe trainer moet worden. Maar je kan ook te ver gaan in je sollicitatie. Hij heeft nu in alle programma's gezeten. Misschien is hij volgende week maandag hier?” Tafelgast Dick Advocaat denkt wel dat Bosz een geschikte kandidaat is. “Het ligt er natuurlijk aan wat Ajax wil. Als ze een Nederlandse trainer willen, hebben ze weinig keus.”

Vandaag Inside

In Vandaag Inside moet Bosz het ook ontgelden. “Wat denk jij dat er gebeurt als we hier vanavond Peter Bosz neerzetten en we laten hem tien minuten aan het woord?”, vraagt Van der Gijp, waarna Derksen het voorzetje inkopt. “Dan hebben we nog honderd kijkers!” Vervolgens barst Van der Gijp in lachen uit. “Heb je dat gisteren zitten kijken? Dat kan toch niet!” Derksen is geen fan van Bosz als persoonlijkheid. “Dat is professor Bosz doseert, maar hij is wel een goede trainer.”

Van der Gijp vond het bezoek van Bosz aan Studio Voetbal erg saai, zo laat hij duidelijk blijken. “Hij heeft helemaal geen expressie en energie, maar ik denk wel dat hij openstaat voor Ajax”, aldus de analist, die nogmaals in lachen uitbarst. Derksen noemt Bosz ‘hypocriet’. “Hij gaat nooit ergens zitten, maar de tijd is nu rijp om even te lobbyen. Die Duitser is aangesteld en die kent hij toevallig, toen zat hij er. Het is allemaal zo doorzichtig.” Bosz zit sinds oktober zonder club, toen hij zijn congé kreeg bij Olympique Lyon.